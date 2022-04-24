У РФ почали обмежувати доступ до основних економічних показників. Припускають, що закриття інформації завадить Вашингтону й Брюсселю бачити, як впливають санкції на російську економіку,

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Центробанк РФ обмежив обсяг фінансової інформації, яку їхні банки повинні регулярно публікувати. Водночас в Росії розробляють законопроєкт щодо заборони кредиторам ділитися даними з іноземними державами. Деякі фінансові звіти дозволять не публікувати з 31 грудня 2021 року по 1 жовтня 2022 року.

Серед даних, які приховує РФ є інформація про державний борг, статистику торгівлі та видобуток нафти. Зокрема подібними показниками є інфляція, валовий внутрішній продукт та низка інших даних. Російська сторона ймовірно очікує, що приховування подібної інформації ускладнить пошук цілей для майбутніх санкцій.

Міністерство енергетики РФ минулого тижня заявило, що обмежує “розповсюдження інформації, яка може бути використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників”. Долучилося до цього також Федеральна митна служба країни, призупинивши публікацію даних про експорт та імпорт.

Ймовірно аналітики зможуть прорахувати як санкції впливають на Росію та торгівлю, але це займе більше часу. Експерти вважають, що “залізна завіса підіймається з обох сторін”, коли РФ намагається “затьмарити економічну картину” на тлі санкцій.