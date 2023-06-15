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Росія стягує ракетні війська до кордону з Україною: у Генштабі назвали області, які опиняться у зоні ризику обстрілів

Російські окупанти стягують до прикордонних з Україною областей тактичні групи ракетних військ. Під загрозою обстрілів можуть опинитись низка регіонів.

Четвер, 15 червня 2023, 13:48
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Джерело: брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова

Він повідомив, що за наявними даними окупанти стягнули до Брянської області дивізіон берегового ракетного комплексу “Бал”.

Через це, додав Громов, зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.

“Їх дальність стрільби дозволяє вражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей”, – пояснив Громов.

Водночас він наголосив, що на даний час окупанти зосереджені на логістиці, промислових об’єктах, а також нафто- та газозабезпечуючих об’єктах.

Теги: Генштаб З)СУ, злочини росіян, обстріли України, Олексій Громов, Росія

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