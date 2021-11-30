За підготовкою держперевороту стоїть Росія, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за підготовкою державного перевороту стоїть Росія.

Про це він заявив міжнародному агентству Reuters.

Держпереворот, за його словами, готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні.

“У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри”, – сказав Шмигаль.

Відповідаючи на запитання, чи стоїть за цим Російська держава, він сказав: “Безумовно”.

Він заявив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною є частиною широких російських зусиль, спрямованих на те, щоб зломити український імпульс до вступу в Європейський союз.

“Вони щось готують”, – сказав Шмигаль про Росію, не уточнюючи.

При цьому він додав, що українська розвідка виявила діяльність “зовнішніх сил”, які намагаються вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання і переворот.