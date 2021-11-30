За підготовкою держперевороту стоїть Росія, – Шмигаль

Про це він заявив міжнародному агентству Reuters.
Держпереворот, за його словами, готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні.
“У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри”, – сказав Шмигаль.
Відповідаючи на запитання, чи стоїть за цим Російська держава, він сказав: “Безумовно”.
Він заявив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною є частиною широких російських зусиль, спрямованих на те, щоб зломити український імпульс до вступу в Європейський союз.
“Вони щось готують”, – сказав Шмигаль про Росію, не уточнюючи.
При цьому він додав, що українська розвідка виявила діяльність “зовнішніх сил”, які намагаються вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання і переворот.
“В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша секретна служба проводить спеціальне розслідування”, – заявив Шмигаль.
- Під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до фінансування та підготовки державного перевороту за участі Росії, і переворот цей планується 1-2 грудня, що співпало з датою акції протесту, яку Юрій Гудименко анонсував 21 листопада.
- Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зреагував на висловлювання Президента Володимира Зеленського щодо державного перевороту.
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