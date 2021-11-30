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За підготовкою держперевороту стоїть Росія, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за підготовкою державного перевороту стоїть Росія.

Вівторок, 30 листопада 2021, 20:13

Про це він заявив міжнародному агентству Reuters.

Держпереворот, за його словами, готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні.

“У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри”, – сказав Шмигаль.

Відповідаючи на запитання, чи стоїть за цим Російська держава, він сказав: “Безумовно”.

Він заявив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною є частиною широких російських зусиль, спрямованих на те, щоб зломити український імпульс до вступу в Європейський союз.

“Вони щось готують”, – сказав Шмигаль про Росію, не уточнюючи.

При цьому він додав, що українська розвідка виявила діяльність “зовнішніх сил”, які намагаються вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання і переворот.

“В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша секретна служба проводить спеціальне розслідування”, – заявив Шмигаль.

Теги: Володимир Зеленський, Денис Шмигаль, державний переворот, держпереворот

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