Очільник ЗС Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив про стратегічну поразку Росії у війні в Україні.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

За словами Тоні Радакіна, Росія, здійснивши вторгнення в Україну, зробила велику помилку. Країна-агресорка пожертвувала 25% своїх наземних сил задля отримання лише “невеликої території” і більше не спроможна отримати контроль над ключовими українськими містами.

Радакін наголосив, що РФ ніколи не візьме під контроль всю Україну. Росія, за його словами, вже стратегічно програла війну, а НАТО є сильнішим за неї, зокрема, Фінляндія та Швеція прагнуть долучитися до альянсу.

Водночас адмірал додав, що РФ може досягти будь-яких тактичних успіхів на сході Україні, проте думати, що це є для неї успіхом – нонсенс.

Окупантам не вистачає військ та високотехнологічних ракет, а також РФ слабша дипломатично й економічно, ніж до вторгнення 24 лютого, зазначив Радакін.

Великобританія, за його словами, підтримує Україну і робитиме це далі. Лондон вже надав Києву протитанкове озброєння та бойові броньовані машини. Найближчим часом очікуються нові постачання зброї.