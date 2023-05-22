Росія, ймовірно, працює над створенням нової "елітної" штурмової авіаційної групи під назвою "Шторм", яка буде залучена но масованих атак України.

Джерело: Міноборони Великої Британії.

За даними розвідки Сполученого Королівства, до складу нового підрозділу можуть увійти щонайменше одна ескадрилья винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

Як пояснили в Міноборони Великої Британії, таке поєднання типів літаків вказує на те, що основним завданням групи будуть удари по наземних цілях.

Посилаючись на російські ЗМІ, у відомтсві відзначили, що Міноборони РФ планує залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи велику грошову винагороду, а також оголошує набір для льотчиків у відставці.

Створення групи демонструє те, як Росія оцінює свої регулярні військово-повітряні ескадрильї, які “серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – завданні авіаударів по українській лінії фронту”.