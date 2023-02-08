Відповідно до дослідження Європейського Союзу, російський уряд підтримує фейкові ЗМІ, які видають себе за міжнародні у межах своїх кампаній з дезінформації, які стали більш витонченими та активними після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що друковані та телевізійні засоби масової інформації є найбільш частими об’єктами імітації Москви, при цьому стиль фейкових ЗМІ копіюють так, щоб вони виглядали правдоподібно насамперед тоді, коли у них розповсюджують новини про Україну.

У дослідженні Європейського Союзу наведено чотири випадки, коли були створені фейкові титульні сторінки, що імітують візуальний стиль європейських сатиричних журналів, щоб атакувати Україну та президента України Володимира Зеленського.

Зокрема два відео імітували телеканали Al Jazeera та Euronews, у яких стверджувалося, що українських футбольних уболівальників затримали в Досі через підтримку нацистів під час Чемпіонату світу з футболу, а німецький аукціонний дім збирався знищити російські твори мистецтва. Контент швидко підхопили та розширили канали, пов’язані з російськими державними ЗМІ, йдеться у звіті.

“Ця війна ведеться не тільки на полі бою солдатами, вона ведеться в інформаційному просторі, намагаючись завоювати серця та розуми людей. У нас є багато доказів того, що Росія стоїть за скоординованими спробами маніпулювати публічними дебатами у відкритих суспільствах”, — заявив головний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

ЄС намагається протистояти зусиллям Росії з дезінформації, які, за словами офіційних осіб, спрямовані на підрив єдності блоку щодо підтримки України.

У межах своїх зусиль ЄС вимагав від основних платформ соціальних медіа підготувати звіти про те, як вони дотримуватимуться нового кодексу блоку щодо дезінформації, який буде опубліковано 9 лютого. Декілька комісарів у Брюсселі у цьому контексті особливо критикували нового власника Twitter Inc Ілона Маска.

“Я стурбована тим фактом, що Twitter звільнив величезну кількість співробітників у Європі. Якщо ви хочете ефективно виявляти та вживати заходів проти дезінформації та пропаганди, для цього потрібні ресурси. Особливо в контексті російської дезінформаційної війни”, — заявила віцепрезидентка Європейської комісії Віра Йоурова.

У дослідженні, опублікованому 7 лютого, агентство ЄС проаналізувало вибірку зі 100 випадків маніпулювання інформацією в період з жовтня по грудень 2022 року. У 60 таких новинах, пов’язаних з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, Москва намагалася відвернути увагу аудиторії, зняти з себе провину чи спрямувати увагу на інші теми.

Боррель порівняв нинішніх російських журналістів, які стоять за інформаційними маніпуляціями, з Йозефом Геббельсом, головним пропагандистом Адольфа Гітлера, але з набагато потужнішою здатністю множити брехню зі “швидкістю світла, досягаючи кожного”.

У звіті також зазначено, що російські дипломатичні канали є невід’ємною частиною інцидентів маніпулювання інформацією, тоді як Китай також використовує дипломатичні канали, здебільшого націлені на США.