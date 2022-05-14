Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія свідомо використовує зерно як інструмент у гібридній війні.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

У повідомленні йдеться про те, що голова зовнішньополітичного відомства Німеччини Анналена Бербок узяла участь у пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Під час заходу вона заявила, що повномасштабна військова агресія РФ проти України призвела до збою постачання, зростання цін та небезпеки жорсткого голоду не лише в Німеччині, а й у всьому світі.

Бербок наголосила, що не потрібно бути наївними, важливо чітко розуміти, що це не побічний результат війни, а свідомо обраний інструмент у гібридній війні, яка триває на сьогодні.

Метою Росії є міжнародна згуртованість проти її окупаційних дій, демократичні цінності та права людини, зазначила міністерка.