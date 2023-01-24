Про це він повідомив в Telegram.

За словами Єрмака, післявоєнна відбудова України стане викликом і можливістю для американських підприємців проявити свої найкращі загальновідомі якості.

“Учасники цієї зустрічі чудово розуміють, що таке свобода, адже свобода особистості та підприємництва є ключовою умовою економічного розвитку США. Український народ століттями боровся за свободу, а тепер Росія знову прагне зламати наше життя та вирішувати, кому жити, а кого можна катувати чи просто вбити”, – заявив керівник офісу президента.

Також він наголосив, що посилення енергетичної кризи у Європі, свідоме загострення продовольчої кризи у десятках країн заради шантажу, численні інформаційні та кібернетичні атаки – це частина російської війни проти цивілізації свободи.

Керівник офісу президента зазначив, що важливо притягнути керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії, і для цього має бути створений спеціальний міжнародний трибунал. Після війни у світі має з’явитися більш справедливий та безпечний для кожної людини новий порядок, на що й спрямована запропонована президентом України Володимиром Зеленським формула миру.

За словами Єрмака, десять пунктів української формули миру передбачають радіаційну, ядерну, продовольчу, енергетичну та екологічну безпеку, відновлення територіальної цілісності України та поваги до міжнародного права, недопущення ескалації у майбутньому, повернення українських заручників Кремля та відновлення справедливості.

У кінці онлайн-виступу Єрмак нагадав про важливість посилення економічних санкцій щодо РФ, повного припинення співпраці з агресором, щоб усі американські та міжнародні компанії пішли з росії.

“Після війни Україна прагнутиме не просто відновити зруйноване, а побудувати нову сучасну країну за найкращими світовими стандартами й технологіями, повністю оновити енергетичну та соціальну інфраструктуру”, – повідомляє Єрмак.