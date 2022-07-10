Російські та білоруські спецслужби намагаються вербувати чиновників у Латвії. Вони розшукують агентів поблизу східного кордону та там, де дислокуються сили НАТО.

Про це повідомили у Службі державної безпеки Латвії (VDD).

Спецслужби двох країн співпрацюють для отримання розвідданих про членів Альянсу. У VDD зазначили, що російські та білоруські спецслужби завжди були зацікавлені у вербуванні агентів серед державних і муніципальних чиновників. У такий спосіб вони хочуть отримувати інформацію, що містить держтаємницю, або інші дані, доступні для обмеженого кола осіб.

Зокрема нині російські та білоруські мають намір проводити заходи у відповідь щодо реакції Латвії та її союзників на вторгнення в Україну. Їх цікавить нарощування військового потенціалу на кордоні НАТО.

РФ та РБ хочуть отримати інформацію у будь-яких відомостях про прикордонні регіони Латвії. Оскільки вони були б корисними для оновлення оперативних планів у разі виходу війни за межі України.

“За оцінкою VDD, у поточній геополітичній ситуації участь латвійських державних і місцевих урядовців у заходах, організованих державою-агресором Росією або її найближчим союзником Білоруссю, не відповідає інтересам національної безпеки Латвії. Така поведінка суперечить осудливій позиції латвійської держави щодо злочинів, скоєних Росією проти України та її народу, і не сприяє єдності латвійського суспільства в цих складних умовах”, – заявили у повідомленні.