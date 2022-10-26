Про це повідомило Foreign Policy.
Джерело навело думку афганських військових та джерел безпеки, що ситуацію на полі бою в Україні може змінити навчена США легка піхота. Foreign Policy додало, що близько 20-30 тисяч добровольців-командос залишилося в Афганістані чи сусідніх країнах. Після приходу талібів евакуювали лише кілька сотень старших офіцерів, а багато спецназівців переховуються, щоб уникнути полону та страти.
Для створення Афганських національних сил оборони та безпеки США виділили майже 90 млрд доларів. Коммандос завжди користувалися високою повагою. Спецназівців навчали морські котики ВМС США та Британська спеціальна повітряна служба.
Багато з них чекають, що вони можуть переселитися в США чи Велику Британію. Потенційно це може робити їх легкою мішенню для російських вербувальників, котрими, ймовірно, є ПВК “Вагнер”.
“Краще б їх використовували західні союзники, щоб воювати разом з українцями. Вони не хочуть воювати за росіян; росіяни – вороги. Але що ще їм робити?” — сказав колишній офіцер афганських спецпризначенців.
Деяких спецназівців намагалися вербувати через WhatsApp і Signal. За даними видання, до РФ можуть долучитися до 10 тисяч колишніх спецназівців.
Зазначено, що до вербування причетний Іран. За словами колишнього капітана командоса, він особисто допомогав колегам зв’язатися з вербувальним бюро у Тегерані, аби потім їх переправляли з Афганістану до Ірану, а потім до Росії.
- Президент РФ Володимир Путін має дві цілі: відвернути своїх громадян від очевидної поразки російської армії на полі бою, та затягування часу, адже він сподівається, що взимку Захід зменшить допомогу Україні.
- Російські військові перш за все покладаються на залізничний транспорт, щоб розгортати свої сили в Україні, однак повністю захистити залізничну колію від пошкоджень РФ не в змозі.