Для війни в України Росія вербує членів елітного Корпусу командосів Національної армії Афганістану. Раніше їх залишили США та західні союзники, коли країна була захоплена Талібаном минулого року.

Про це повідомило Foreign Policy.

Джерело навело думку афганських військових та джерел безпеки, що ситуацію на полі бою в Україні може змінити навчена США легка піхота. Foreign Policy додало, що близько 20-30 тисяч добровольців-командос залишилося в Афганістані чи сусідніх країнах. Після приходу талібів евакуювали лише кілька сотень старших офіцерів, а багато спецназівців переховуються, щоб уникнути полону та страти.

Для створення Афганських національних сил оборони та безпеки США виділили майже 90 млрд доларів. Коммандос завжди користувалися високою повагою. Спецназівців навчали морські котики ВМС США та Британська спеціальна повітряна служба.