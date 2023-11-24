▪️ Таким чином РФ сподівається створити транспортний маршрут, який буде захищений від атак з боку України.

▪️ Перехоплені електронні листи свідчать про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю CRCC заявила про свою готовність взяти участь та “забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об’єктів будь-якої складності в Кримському регіоні”.

▪️ У той же час будівництво тунелю біля кримського мосту зіткнеться з величезними перешкодами, за словами офіційних осіб США та інженерних експертів, які сказали, що роботи такого масштабу, які, ймовірно, коштують мільярди доларів і тривають роки, ніколи не проводилися в зоні бойових дій.