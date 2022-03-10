Нова теорія змови стала популярною серед деяких онлайн-спільнот, що сформувалися навколо QAnon, – одна з них одночасно просувається Кремлем як виправдання свого вторгнення в Україну. Суть цієї неправдивої конспірології така: Сполучені Штати розробляють біологічну зброю в Україні, а Володимир Путін втрутився, щоб врятувати ситуацію та знищити зброю.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Основним пророцтвом QAnon завжди було те, що існує “план” і що колишній президент США Дональд Трамп позбавить світ від злої кабали, що завершиться розкриттям, ув’язненням або навіть стратою членів кабали. Але це пророцтво сходить до того, коли Трамп був фактично президентом — тепер, коли він не був, віруючі переконують себе, що є докази того, що план все ще дуже діє, можливо, навіть більше, ніж будь-коли раніше. У дезінформації Кремля дехто побачив цю надію.

В Україні є біолабораторії, які фінансуються США, це правда. Але вони не створюють біологічну зброю. Насправді все навпаки: частково причиною їх створення було убезпечення старої радянської зброї, залишеної в колишніх радянських республіках. Держдепартамент назвав ці заяви безглуздими – і уряди США та України неодноразово, і вже протягом багатьох років, намагалися придушити теорії змови щодо лабораторій і говорили про роботу, яка насправді в них виконується.

Російська брехня про такі лабораторії не обмежується лише Україною. Подібні заяви були висловлені щодо лабораторії в Тбілісі (Грузія); вони були визнані неправдивими. Докторка Філіппа Ленцос, співдиректорка Центру досліджень науки та безпеки при Королівському коледжі Лондона, відвідала лабораторію разом з іншими експертами і спростувала заяви Росії. Вона сказала CNN, що росіяни поширюють ту саму брехню про лабораторії в Україні.

Це відбувається так. Російський уряд робить непристойні заяви, залишаючи хлібні крихти, які сумлінно повторюють офіційні російські державні ЗМІ, а потім, що ще важливіше, десятки безликих вебсайтів (деякі з яких, як стверджують США, пов’язані з російською розвідкою). Облікові записи в соціальних мережах просувають ідею далі, розвивають її, роблять її все фантастичнішою – і ці фантастичні заяви в кінцевому підсумку підхоплюються офіційними російськими ЗМІ, і цикл починається знову.

Росія поширювала різноманітну дезінформацію про США та біологічну зброю з часів холодної війни – сумно розголошуючи, наприклад, хибну ідею, що саме США створили вірус ВІЛ/СНІДу.

Метт Філд, редактор Bulletin of the Atomic Sciences, сказав CNN, що дезінформація про підтримувані США біолабораторії досягає піку тоді, коли Росія опиняється під посиленим міжнародним контролем. Наприклад, звинувачення щодо лабораторії в Тбілісі з’явилися у 2018 році на тлі міжнародного скандалу після того, як Росія отруїла Сергія та Юлію Скрипалів у Солсбері (Англія).

Методи поширення такого роду дезінформації також не нові. Колишні агенти КДБ заявили, що ФСБ буде розповсюджувати історії в незрозумілі чи невеликі видання в іноземних країнах, а потім ці історії будуть посилатися на джерела в офіційних російських ЗМІ.

Сьогодні цей процес може відбуватися набагато легше. Замість того, щоб переконувати редактора газети публікувати дезінформацію, Росія може виштовхнути її на, здавалося б, незалежних вебсайтах, які представляють себе як інформаційні засоби, але є не більше ніж кремлівськими вирізками.

Росія все ще розповсюджує історії в реальних ЗМІ – наприклад, у 2017 році лівий американський журнал Counterpunch детально описав, як його обманули, щоб публікувати статті під назвою “Аліса Донован”, яку уряд США пізніше розкрив як фальшиву особистість, яку веде російська військова розвідка.

Росії не обов’язково просувати свою дезінформацію до прихильників QAnon, оскільки у них достатньо спільних інтересів. Сьогодні багато американців опиняються в онлайн-групах і слідкують за акаунтами, які мобілізувалися навколо QAnon – там російську дезінформацію іноді сприймають з ентузіазмом.

В американському онлайн-радіо-шоу QAnon, який транслювався в понеділок, один ведучий прочитав дослівно повідомлення російських державних ЗМІ про біолабораторії.

На дискусійному онлайн-форумі шоу людина, яка навмисно неправильно написала слово “Патріот”, щоб воно включало літеру “Q”, написало: “Я відчував, що ці виродки готуються випустити ще одну біозброю, і нам потрібен ХТОСЬ, щоб покласти цьому край. Путін активізував. На мою думку, це була частина його угоди з DJT [Дональд Трамп – прим.ред.]”.

“Центральним елементом систем переконань теорії змови є постійне уточнення наративів і реакцій на ширші події, щоб підтримати грандіозний наратив”, — сказав CNN Кіаран О’Коннор, дослідник Інституту стратегічного діалогу, аналітичного центру, який аналізує дезінформацію.

Журналісти та урядовці намагаються розвінчати неправду та поширити правду. Великі технологічні компанії також намагаються зупинити поширення теорії змови на своїх платформах. Але ці заходи досі не зрівнялися з силою віри та тривалою кампанією з просування цієї теорії.

У вівторок представник міністерства закордонних справ Китаю допоміг російській пропаганді, зробивши власне припущення, що США замислювали щось підступне в лабораторіях в Україні. Той же чиновник у 2020 році пропагував ідею, що американські військові привезли COVID-19 до Китаю.

Що таке QAnon?

QAnon – це теорія змови, яка з’явилася у 2017 році на політичному форумі 4chan. Вона пов’язана з дописами анонімного користувача з ніком Q. Перший його допис був присвячений нібито арешту Гіларі Клінтон, який мав відбутися 20 жовтня 2017 року і який мали проводити Збройні сили США і Національна гвардія.

Відтоді анонім написав тисячі дописів, зміст яких зводиться до того, що він, Q, входить до глибоко засекреченого кола радників президента Трампа, які мають на меті виконати певний грандіозний план і донести інформацію про нього громадськості.

План полягає у тому, що Трамп має викрити масштабну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої нібито залучені лідери Демократичної партії та деякі знаменитості, які до того ж поклоняються Сатані (так звана “глибока держава”). В рамках виконання плану нібито мають відбутися масові арешти причетних, серед яких Гілларі та Білл Клінтонів, Барак Обама, Джордж Сорос, Ротшильди, члени саудівської королівської сім’ї й інші відомі люди.