"Каспійський трубопровідний консорціум" (КТК) за рішенням Приморського районного суду Новоросійська тичасвого зупинить діяльність морського терміналу на 30 діб. У такий спосіб, РФ закрила шлях експорту нафти з Казахстану до Європи.

Про це повідомляє проросійське інформаційне агентство “Интерфакс”.

Причина — “порушення, виявлені Роскомнаглядом під час оцінки технічного стану небезпечних виробничих об’єктів та дотримання екологічних вимог під час їх експлуатації”.

Варто зауважити, що КТК — основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом, а його потужність складає 67 мійльйонів ​​тонн нафти на рік.

Казахстан має великі запаси нафти, проте немає інших виходів до морів, окрім Каспійського, тому нафту експортували з країни через термінал у Новоросійську в Чорному морі.

Нагадаємо, нещодавно, на економічному форумі в російському Санкт-Петербурзі, Токаєв публічно відмовився від визнання Казахстаном так званих “народних республік” Донецька та Луганська. Свою позицію президент Казахстану озвучив під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Токаєв уникав слова “війна”, однак запропонував своє посередництво в перемовинах між Україною та РФ, адже “переговорний процес повинен тривати, а Казахстан є близьким другом обох держав”.