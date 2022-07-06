Про це повідомляє проросійське інформаційне агентство “Интерфакс”.
Причина — “порушення, виявлені Роскомнаглядом під час оцінки технічного стану небезпечних виробничих об’єктів та дотримання екологічних вимог під час їх експлуатації”.
Варто зауважити, що КТК — основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом, а його потужність складає 67 мійльйонів тонн нафти на рік.
Казахстан має великі запаси нафти, проте немає інших виходів до морів, окрім Каспійського, тому нафту експортували з країни через термінал у Новоросійську в Чорному морі.
Нагадаємо, нещодавно, на економічному форумі в російському Санкт-Петербурзі, Токаєв публічно відмовився від визнання Казахстаном так званих “народних республік” Донецька та Луганська. Свою позицію президент Казахстану озвучив під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Токаєв уникав слова “війна”, однак запропонував своє посередництво в перемовинах між Україною та РФ, адже “переговорний процес повинен тривати, а Казахстан є близьким другом обох держав”.
- Також, на тлі повномасштабної війни РФ проти України, влада Казахстану запропонувала усім країнам, зокрема ядерним державам, розробити план щодо повної відмови від ядерної зброї до 2045 року.
- Раніше повідомлялось, що на президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва готувався замах. У місцевого жителя, який наче працював на іноземну розвідку, знайшли снайперську гвинтівку.
- Зокрема, Казахстан заявив, що не підтримує жодну сторону у російсько-українській війні.