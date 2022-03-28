РФ відповіло на санкції, які запровадила Швейцарія. Москва вирішила конфіскувати елітні годинники Audemars Piguet на мільйони франків.

Про це повідомило швейцарське видання NZZ.

Агенти ФСБ обшукали приміщення місцевої дочірньої компанії швейцарського виробника. Обшуки провели ще 22 березня за результатами якого годинники класу люкс Audemars Piguet вилучили. Членам кількох комісій, зокрема комісії з питань зовнішньої політики парламенту, сповістили про таке рішення у конфіденційній ноті.

За офіційною версією РФ їх вилучили нібито за митні правопорушення. Проте МЗС Швейцарії заявили, що це “репресивний захід” у відповідь на санкції.