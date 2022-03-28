Про це повідомило швейцарське видання NZZ.
Агенти ФСБ обшукали приміщення місцевої дочірньої компанії швейцарського виробника. Обшуки провели ще 22 березня за результатами якого годинники класу люкс Audemars Piguet вилучили. Членам кількох комісій, зокрема комісії з питань зовнішньої політики парламенту, сповістили про таке рішення у конфіденційній ноті.
За офіційною версією РФ їх вилучили нібито за митні правопорушення. Проте МЗС Швейцарії заявили, що це “репресивний захід” у відповідь на санкції.
- Нагадаємо, швейцарська страхова компанія “Zurich Insurance” припинила використовувати логотип з літерою “Z” через її асоціацію з вторгненням РФ до України.
- Уряд Швейцарії заморозив активи Росії на суму близько 5,75 млрд швейцарських франків, що складає 6 мільярдів доларів.
- У четвертому пакеті санкцій від Швейцарії забороняється експорт предметів розкоші.
- Також Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення заморозити усі доступні криптовалютні активи, які належать росіянам і підприємствам РФ, що потрапили під санкції ЄС.