За даними розвідки Сполученого Королівства, у повномасштабній війні проти України РФ втратила чимало своїх танків, бо не спромоглась правильно застосувати відповідну динамічну броню (ERA).

Про це йдеться у повідомленні британського міністерства оборони у Twitter.

Зазначається, що при правильному застосуванні, ERA знижує ефективність снарядів, які летять до танку, ще до того, як вони влучать у нього.

Однак те, що армія РФ невміло застосовує ERA свідчить про те, що вона повторює свої ж помилки з першої чеченської війни у 1994 році. Тоді російські армійці теж не вміли користуватись ERA.

“Цілком імовірно, що багатьом російським танковим екіпажам не вистачає навченості підтримувати ERA, що призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або до її повної відмови”, – йдеться у даних британської розвідки.

Власне через ці недоліки, ймовірно, поширені випадки катапультування вежі, які добре зафіксовані на відео свідків з України.

“Під час війни (в Україні – ред.) російські командири не змогли забезпечити бойову дисципліну на низькому рівні, наприклад, застосувати ERA. Кумулятивний ефект цих невдач є суттєвим фактором загальної низької ефективності російських сил”, – резюмували у розвідці Великої Британії.