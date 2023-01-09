російсько-українська війна
10:00 4 вправи для дітей і дорослих, які допоможуть знизити рівень стресу
09:42 Росія у війні проти України використовувала новітні літаки Су-57 – розвідка Великої Британії
08:39 Ракетники та артилеристи уразили 7 районів зосередження живої сили росіян – Генштаб
07:45 Пориви вітру 15-20 м/с: прогноз погоди на 9 січня
07:34 На Херсонщині росіяни не припиняють обстілів – Генштаб
01:02 Велика Британія виробила рекордну кількість вітрової енергії у 2022 році – National Grid
00:18 «Які колядники такі і подарунки» – ЗСУ «приземлили» ворожий гелікоптер Ка-52

08 січня

23:54 Верещук порадила вимушеним переселенцям активніше працевлаштовуватись
22:24 Німеччина не виключає постачання Україні танків Leopard – міністр економіки ФРН
21:39 У Швеції заявили про надмірні вимоги Туреччини в обмін на вступ до НАТО
21:11 Лідер боснійських сербів Додік заочно нагородив медаллю президента Росії Путіна
19:41 Підсанкційний російський банк ВТБ просить Бельгію та Люксембург розблокувати активи клієнтів
17:40 На бойовому чергуванні у Чорному морі росіяни утримують два кораблі
16:56 До України повернули 50 військовополонених
16:52 Завершення політики «нульового COVID-19»: Китай відкрив кордони для вільного переміщення жителів країни та мандрівників
16:21 Міністр культури Литви запропонував помістити російську культуру «в карантин» на час війни
15:30 Росія планує виготовляти іранські дрони в Тольятті — секретар РНБО
14:43 У Міноборони розповіли, що у Соледарі дуже важка ситуація
14:03 У Великій Британії політики закликали створити трибунал щодо злочинів Росії в Україні за зразком Нюрнберзького
13:19 Італія готує пакет військової допомоги для України та обговорює з Францією постачання ППО
12:42 У Німеччині затримали підозрюваного у підготовці теракту з хімічною зброєю
12:13 В енергосистемі через похолодання зростає дефіцит — «Укренерго»
11:39 Міжвідомча комісія перевірить, як УПЦ МП використовує майно нижньої лаври у Києві — міністр культури
11:03 Під час «різдвяного перемир’я» у Запоріжжі під російський обстріл потрапила гуманітарна місія ООН
10:31 Росіяни обстріляли Харківську область: пошкоджено будівлю ДСНС, є загиблий
10:02 Засновник групи компаній Alibaba Джек Ма відмовився від контролю над Ant Group

Росія у війні проти України використовувала новітні літаки Су-57 – розвідка Великої Британії

Щонайменше з червня 2022 року Повітряно-космічні сили Росії використовували Су-57 для виконання завдань проти України.

Понеділок, 9 січня 2023, 09:42
Підтримати

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Су-57 — це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак п’ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку. У бойових діях вони обмежувалися польотами над територією Росії під час записку ракет великої дальності класу “повітря-земля” та “повітря-повітря”.

Останні комерційно доступні зображення показують п’ять Су-57, припаркованих на авіабазі Ахтубінськ, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Су-57, ймовірно, саме ці літаки щонайменше з червня брали участь в атаках України.

Джерело: Ministry of Defence | Facebook

На думку розвідників, Росія надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Су-57 над Україною. З цієї ж причини РФ загалом уникає використання військово-повітряних сил на території нашої держави.

Теги: Британська розвідка, літаки, Повітряні сили, розвідка Великої Британії, Су-57 FELON

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook