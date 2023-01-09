Росія у війні проти України використовувала новітні літаки Су-57 – розвідка Великої Британії

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Су-57 — це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак п’ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку. У бойових діях вони обмежувалися польотами над територією Росії під час записку ракет великої дальності класу “повітря-земля” та “повітря-повітря”.
Останні комерційно доступні зображення показують п’ять Су-57, припаркованих на авіабазі Ахтубінськ, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Су-57, ймовірно, саме ці літаки щонайменше з червня брали участь в атаках України.
На думку розвідників, Росія надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Су-57 над Україною. З цієї ж причини РФ загалом уникає використання військово-повітряних сил на території нашої держави.
- Росіяни продовжують зазнавати втрат. Українські ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.
- Протягом останньої доби, 8 січня, Збройні сили України ліквідували понад пів тисячі росіян на українській землі.
- Розпочалася триста двадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. На Херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро, зокрема ракетам обстріляв Херсон.