Росія у війні проти України використовувала новітні літаки Су-57 – розвідка Великої Британії

Щонайменше з червня 2022 року Повітряно-космічні сили Росії використовували Су-57 для виконання завдань проти України.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Су-57 — це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак п’ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку. У бойових діях вони обмежувалися польотами над територією Росії під час записку ракет великої дальності класу “повітря-земля” та “повітря-повітря”.

Останні комерційно доступні зображення показують п’ять Су-57, припаркованих на авіабазі Ахтубінськ, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Су-57, ймовірно, саме ці літаки щонайменше з червня брали участь в атаках України.

На думку розвідників, Росія надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Су-57 над Україною. З цієї ж причини РФ загалом уникає використання військово-повітряних сил на території нашої держави.