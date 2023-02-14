Росія утримує щонайменше 6 000 українських дітей для «перевиховання» та подальшого усиновлення — дослідження

Російський уряд керує розгалуженою мережею з десятків таборів, де утримуються тисячі українських дітей з початку повномасштабної війни проти України.

Про це свідчать результати дослідження Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (Yale HRL).

У дослідженні містяться тривожні нові подробиці про масштаби зусиль Москви з переселення, “перевиховання”, а іноді й військового навчання чи примусового усиновлення українських дітей – дії, які є воєнними злочинами та можуть надати докази того, що дії Росії кваліфікуються як геноцид.

Організація виявила 43 об’єкти, де утримують дітей з України після російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Більшість – це табори, куди дітей відвозили на нібито на відпочинок, інші – це заклади, які використовуються для розміщення дітей, відданих на виховання чи усиновлення в РФ. Ці висновки свідчать про те, що більшість таборів брали участь у проросійських зусиллях з перевиховання, а деякі табори проводили військовий вишкіл або призупинили повернення дітей до батьків в Україну.

Головні висновки:

Понад 6000 дітей під вартою в Росії: Yale HRL зібрав інформацію про щонайменше 6000 дітей з України віком від чотирьох місяців до 17 років, які утримувалися в таборах та інших закладах після повномасштабного вторгнення. Ці дії розпочалися в лютому 2022 року; останні передачі відбулися в січні 2023 року. Загальна кількість дітей невідома і, ймовірно, значно перевищує 6000.

Yale HRL зібрав інформацію про щонайменше 6000 дітей з України віком від чотирьох місяців до 17 років, які утримувалися в таборах та інших закладах після повномасштабного вторгнення. Ці дії розпочалися в лютому 2022 року; останні передачі відбулися в січні 2023 року. Загальна кількість дітей невідома і, ймовірно, значно перевищує 6000. Принаймні 43 об’єкти в мережі: мережа охоплює принаймні 43 об’єкти, визначені Yale HRL, 41 з яких є літніми таборами, що вже існували в окупованому Росією Криму та РФ. Серед таборів 12 зосереджені навколо Чорного моря, 7 – в окупованому Криму, а 10 – навколо Москви, Казані та Єкатеринбурга. Одинадцять таборів розташовані за 500 миль від кордону України з Росією, зокрема й два табори в Сибіру та один на Далекому Сході Росії. Точна кількість закладів, ймовірно, значно перевищує 43, визначені в цьому звіті. Yale HRL визначив два заклади, пов’язані з депортацією дітей-сиріт: психіатричну лікарню та сімейний центр.

мережа охоплює принаймні 43 об’єкти, визначені Yale HRL, 41 з яких є літніми таборами, що вже існували в окупованому Росією Криму та РФ. Серед таборів 12 зосереджені навколо Чорного моря, 7 – в окупованому Криму, а 10 – навколо Москви, Казані та Єкатеринбурга. Одинадцять таборів розташовані за 500 миль від кордону України з Росією, зокрема й два табори в Сибіру та один на Далекому Сході Росії. Точна кількість закладів, ймовірно, значно перевищує 43, визначені в цьому звіті. Yale HRL визначив два заклади, пов’язані з депортацією дітей-сиріт: психіатричну лікарню та сімейний центр. Мережа дитячих закладів простягається від окупованого Росією Криму до східного узбережжя Росії: найвіддаленіший табір, визначений у цьому розслідуванні, знаходиться в Магаданській області на Далекому Сході Росії поблизу Тихого океану, приблизно за 3900 миль від кордону України з Російською Федерацією. Табір у Магадані знаходиться приблизно втричі ближче до США, ніж до кордону з Україною.

найвіддаленіший табір, визначений у цьому розслідуванні, знаходиться в Магаданській області на Далекому Сході Росії поблизу Тихого океану, приблизно за 3900 миль від кордону України з Російською Федерацією. Табір у Магадані знаходиться приблизно втричі ближче до США, ніж до кордону з Україною. Схоже, що основною метою таборів є “політичне перевиховання”: принаймні 32 (78%) таборів, визначених Yale HRL, здається, залучені до систематичних зусиль з перевиховання, які наражають дітей з України на російськоцентричні академічні, культурні, патріотичні, та/або військову освіту. Численні табори, схвалені РФ, рекламуються як “інтеграційні програми” з очевидною метою інтегрувати дітей з України в бачення російського уряду національної культури, історії та суспільства.

принаймні 32 (78%) таборів, визначених Yale HRL, здається, залучені до систематичних зусиль з перевиховання, які наражають дітей з України на російськоцентричні академічні, культурні, патріотичні, та/або військову освіту. Численні табори, схвалені РФ, рекламуються як “інтеграційні програми” з очевидною метою інтегрувати дітей з України в бачення російського уряду національної культури, історії та суспільства. Діти з двох таборів були поміщені в прийомні сім’ї в Росії: Yale HRL виявив принаймні два табори, в яких перебували діти, які ймовірно були сиротами, а пізніше були передані в прийомні сім’ї в Росії. Повідомлялося, що двадцять дітей з цих таборів були розміщені в сім’ях у Московській області та зараховані до місцевих шкіл.

Yale HRL виявив принаймні два табори, в яких перебували діти, які ймовірно були сиротами, а пізніше були передані в прийомні сім’ї в Росії. Повідомлялося, що двадцять дітей з цих таборів були розміщені в сім’ях у Московській області та зараховані до місцевих шкіл. Згода збирається під примусом і регулярно порушується: згода, отримана від батьків на відвідування дитиною табору, у деяких випадках включала підписання довіреності. Інші батьки стверджують, що були порушені конкретні елементи наданої ними згоди, такі як термін перебування та порядок возз’єднання з дітьми. Ще інші батьки нібито відмовлялися пускати своїх дітей у табори, але організатори таборів їх проігнорували. У багатьох випадках здатність батьків надати згоду може вважатися сумнівною, оскільки умови війни та непряма загроза з боку окупаційних сил є умовами примусу.

згода, отримана від батьків на відвідування дитиною табору, у деяких випадках включала підписання довіреності. Інші батьки стверджують, що були порушені конкретні елементи наданої ними згоди, такі як термін перебування та порядок возз’єднання з дітьми. Ще інші батьки нібито відмовлялися пускати своїх дітей у табори, але організатори таборів їх проігнорували. У багатьох випадках здатність батьків надати згоду може вважатися сумнівною, оскільки умови війни та непряма загроза з боку окупаційних сил є умовами примусу. Припинено повернення дітей щонайменше з чотирьох таборів: приблизно в 10% таборів, визначених Yale HRL, повернення дітей в Україну нібито було призупинено. У двох таборах “Артек” і “Медвежонок”, за словами батьків, повернення дітей призупинили на невизначений термін. Тамтешні так звані чиновники спочатку сказали батькам, що діти повернуться наприкінці літа, але пізніше скасували дату повернення. Сотні дітей з України з принаймні двох інших таборів, “Лучистого” та “Орленок”, утримуються після запланованої дати повернення.

приблизно в 10% таборів, визначених Yale HRL, повернення дітей в Україну нібито було призупинено. У двох таборах “Артек” і “Медвежонок”, за словами батьків, повернення дітей призупинили на невизначений термін. Тамтешні так звані чиновники спочатку сказали батькам, що діти повернуться наприкінці літа, але пізніше скасували дату повернення. Сотні дітей з України з принаймні двох інших таборів, “Лучистого” та “Орленок”, утримуються після запланованої дати повернення. Задіяні всі рівні російського уряду: ця операція централізовано координується федеральним урядом Росії та залучає всі рівні уряду. Yale HRL виявив кілька десятків федеральних, регіональних і місцевих діячів, які безпосередньо беруть участь у роботі та “політичному обґрунтуванні програми”. Діяльність офіційних осіб, ймовірно причетних до операції, включає логістичну координацію, збір коштів, збір припасів, безпосереднє управління табором і просування програми в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Принаймні 12 із цих осіб не перебувають у списках санкцій США та/або міжнародних санкцій на момент написання цього звіту.

Один із дослідників організації Натаніель Реймонд зауважив, що дії РФ є явним порушенням 4-ї Женевської конвенції. Він додав, до “основною метою таборів є політичне перевиховання”.

США вважають переселення дітей частиною зусиль із “придушення української ідентичності”, повідомляє CNN.

Речник Держдепу Нед Прайс заявив, що “російська система примусового переселення, перевиховання та усиновлення українських дітей є ключовим елементом систематичних зусиль Кремля заперечувати та придушувати ідентичність України, її історію та культуру”.

Руйнівні наслідки невдалої агресивної війни Росії будуть відчуватися майбутніми поколіннями”, — сказав він на брифінгу у Держдепартаменті 14 лютого.

Державний департамент США заявив у ЗМІ, що “незаконна передача та депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та є воєнним злочином”.

Зауважимо, у вересні минулого року стало відомо, що окупаційні адміністрації Криму посилили для школярів програму так званого “патріотичного виховання” та початковий військовий вишкіл, а також організували класні години “уроки про важливе”, де розповідають чому РФ напала на Україну та називають “подвигами” злочини російських військовослужбовців.

Також у лютому заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупаційні “адміністрації” на тимчасово захоплених територіях України примушують батьків віддавати дітей в “кадети”, аби компенсувати втрати своєї армії.