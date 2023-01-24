За даними правозахисників, протягом 2022 року Росія відкрила проти кримців мінімум 200 адміністративних справ “за дискредитацію російської армії”, а також утримує в СІЗО у Сімферополі щонайменше 110 осііб, викрадених з Херсонської та Запорізької областей.

Про це #Буквам повідомила пресслужба Центру прав людини ZMINA.

Як зазначила голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, після повномасштабного вторгнення в Україну росіяни використовують окупований ними Крим для утримування українців, викрадених із нещодавно окупованих територій.

“За нашими даними, цей СІЗО №2 розрахований на 458 місць. У цьому ізоляторі наприкінці 2022 року утримувалося понад 110 осіб, більшість з яких – цивільні мешканці окупованих після 24 лютого 2022 року територій України. Серед затриманих – громадські активісти, волонтери й представники місцевої влади. У всіх таких справах, які ми встигли задокументувати, викрадених людей катували: спочатку російські військові після викрадення, а потім – представники ФСБ РФ у Криму”, – сказала Скрипник.

Також щодо деяких людей окупаційна влада й досі не порушила жодних кримінальних справ. Це означає, що формально РФ не визнає, що вони перебувають у СІЗО.

Тобто, ці люди позбавлені можливості отримати навіть адвоката за призначенням.

Постраждалі від катувань українці заявили, що медичної допомоги їм майже не надають, а посилки від родичів не приймають.

КПГ встановила, що викрадених у Херсонській та Запорізькій областях людей після тимчасового тримання у Криму доправляють на територію РФ.

До прикладу, щонайменше 88 мешканців Криму позбавлено волі у “справах кримських мусульман”. Фігурантів цієї справи, більшість з яких – кримські татари, звинувачують у причетності до ісламських організацій або у пропаганді діяльності організацій, які РФ вважає “терористичними чи екстремістськими”.

Дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова зауважила, що з 24 лютого російські силовики у Криму “суттєво підвищили тиск на людей, які публічно підтримують Україну, а проти журналістів та блогерів продовжують фабрикувати справи”.

Наразі щонайменше 15 кримських журналістів перебувають за ґратами. Водночас за спів на вулиці Гімну України одну особу також було арештовано на 13 діб.

Після початку повномасштабного вторгнення мешканці Криму були залучені до участі у збройній агресії проти власної держави, а сам півострів активно використовується як база для нанесення ракетних та авіаударів по території України, зокрема по цивільних об’єктах, що призвело до загибелі цивільних, додали правозахисники.