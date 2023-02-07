Росія в Африці: як Москва задешево купила нову сферу впливу – FT

Після невдалих спроб посилити свій вплив у Європі, РФ сконцентрувалась на низці країн Африки, аби зміцнити свої позиції, намагаючись відкрити "другий фронт" проти Заходу. Так, у православному соборі в Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки, монсеньйор Регіс Сен-Клер Воємава перейшов із Константинопольського патріархату на Московський.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Росія профінансувала реставрацію фресок і новий фасад його напівзруйнованого собору, а також заплатила за те, щоб Воємава провів три місяці в Москві минулого року. Він пожертвував 6000 доларів на будівництво шкільного класу, де 60 дітей, усі сироти громадянської війни в країні, навчаються російської мови.

Російський вплив на собор – це більше, ніж просто крок в культурному охопленні: це частина зростаючого впливу, який Москва зараз має на політичне та економічне життя ЦАР, однієї з найбідніших і найслабкіших держав світу.

Ці відносини є найяскравішим прикладом того, наскільки ефективними були дії Кремля в деяких частинах Африки за допомогою стратегії зниження цін, що поєднує пропаганду, продаж зброї, видобуток корисних копалин і найманців.

Російська присутність у країні включає близько 1500 воєнізованих формувань з ПВК “Вагнера”, золотих і алмазних операцій і навіть невеликий лікеро-горілчаний завод, що виробляє 15-центові пакетики горілки Wa Na Wa з логотипом носорога та слоганом: “Зроблено в Центральноафриканській Республіці з російською технологією”.

Один високопоставлений західний дипломат у ЦАР описує країну як “чашку Петрі” для африканських амбіцій Москви.

“Іде гібридна війна”, – каже дипломат.

В Європі повномасштабне вторгнення Володимира Путіна в Україну стало принизливою та дорогою катастрофою для російської держави. Її армія виявилась не такою потужною, втративши сотні тисяч своїх солдатів вбитими та скаліченими. Тоді як санкції відрізали російську економіку від багатьох міжнародних ринків і технологій.

Проте в Африці Росія робить сильні кроки. Навіть за рік після введення російських військ в Україну Москва досягла нових успіхів на континенті.

Спроба Росії зміцнити свій вплив в Африці зосереджена в регіоні Сахель, де найманці “Вагнера” та інших російських приватних військових компаній допомагають слабким урядам контролювати свою територію.

Росія розпалила антипатії до колишньої сили в регіоні, Франції, яку звинуватили у неоколоніальному втручанні.

Зокрема результати впливу РФ на думку можна прослідкувати в голосуванні ООН за засудження вторгнення в Україну в березні 2022 року.

За допомогою мінливої ​​суміші джихадистського терору, антифранцузських настроїв і державних переворотів їй вдалося кинути виклик західному впливу та створити те, що старший радник Емманюеля Макрона називає “другим фронтом” в Африці.

Співробітник мозкового центру Rusi та автор майбутньої книги про Росію в Африці Самуель Рамані зауважив, що Москва зосередилася на смузі країн, що тягнеться від Малі до Судану.

Вони думають, що можуть побудувати “пояс державного перевороту”, щоб дати їм вплив і витіснити захід”, – пояснив він.

У тому, що Рамані характеризує як кульмінацію довгої гри, що бере свій початок ще з радянської епохи — але такої, що прискорилася після повернення Путіна на посаду президента Росії в 2012 році — він каже, що Москва використала “тіньову армію інструментів проекції влади”, щоб виконати “гібридні інтервенції”.

Ці інструменти, за словами Рамані, поєднують “операції проти повстанців, продаж зброї, просування автократії та м’яку силу”.

Міністерка закордонних справ ЦАР Сільві Байпо-Темон, яка здобула освіту у Франції, бачить зв’язок між очевидними помилками Франції та результатами Росії. Вона звинувачує Францію в тому, що Париж не зміг заспокоїти країну під час попереднього військового втручання, операції Сангаріс, яка раптово завершилася в 2016 році.

Група експертів ООН у 2021 році дійшла висновку, що 95% золота, видобутого в ЦАР, було експортовано незаконно.

За словами аналітиків, західних дипломатів і співробітників служби безпеки, частина літаків перелітала через злітно-посадкові смуги в сусідньому Судані, де Хеметі, військовий лідер із тісними зв’язками з Росією, бере активну участь у гірничодобувному секторі.

Для росіян ця країна — Ельдорадо, — заявив старший офіцер оборони, маючи на увазі карт-бланш Росії на експлуатацію ресурсів. Держави немає. Кордонів немає. Контролю немає”.

Путін вперше різко оприлюднив свої африканські амбіції в жовтні 2019 року, коли прийняв глав 43 африканських держав на першому російсько-африканському саміті в Сочі. Відтоді низка країн, від ЦАР до Малі та від Буркіна-Фасо до Судану, були підтягнуті ближче до орбіти Москви.

Дії Росії в Африці засліпили Захід, який був більше зосереджений на наступах Китаю. Нещодавно колишній помічник держсекретаря США у справах Африки Тібор Надь зазначив, що Вашингтон “вважав Китай догом, а Росію — маленькою чихуахуа” на континенті.

Водночас, у Мозамбіку, де зв’язки з Москвою радянських часів настільки глибокі, що на національному прапорі зображено автомат Калашникова, група “Вагнер” вимушена була залишити країну в 2021 році після того, як п’ятеро її людей були ліквідовані ісламістськими бойовиками.

Вони прийшли всі одягнені як робокопи, з камерами Go-Pro і всяким модним спорядженням, — зауважив високопосадовець оборони Мозамбіку. Їм підпалили дупи”.

У Південній Африці Росія все ще має тісні зв’язки з правлячим Африканським національним конгресом, який відмовився засудити вторгнення Москви в Україну. Молодіжна ліга АНК направила спостерігачів на фальшивий референдум у Росії в чотирьох областях України у вересні, який вона назвала “чудовим процесом”.

Одначе, спроби Москви укласти ядерну угоду на 70 мільярдів доларів зазнали невдачі в судах Південної Африки і припинилися, коли Джейкоб Зума, який навчався в Радянському Союзі і нещодавно назвав Путіна “людиною миру”, був змушений піти з поста президента у 2018 році.

Зовсім нещодавно спроба Росії завоювати друзів за допомогою “вакцинної дипломатії” мала зворотний результат, коли обіцяні дози не надійшли, а африканські посадовці поскаржилися, що вакцина “Супутник” проти Covid-19 дорожча за західні аналоги.

Після туру Лаврова чотирма африканськими державами в липні минулого року швидко послідувала низка візитів високопосадовців США, зокрема державного секретаря Ентоні Блінкена та міністерки фінансів Джанет Єллен, які провели 10 днів на континенті у січні. Вони принесли меседжі, спрямовані безпосередньо на протидію російській пропаганді.

Наступ чарівності США планується продовжити візитами на континент віце-президентки Камали Харріс та президента Джо Байдена вже цього року.

За кілька днів минулорічного туру Лаврова Макрон виступив з промовою, в якій звернув увагу на дії Росії. За словами президента Франції, Росія не є другом Африки, а показала себе “однією з останніх імперських колоніальних держав”. Окрім цього, він звинуватив РФ у підживленні антифранцузької пропаганди в Африці для задоволення “хижацьких” амбіцій у неспокійних африканських країнах, де Франція останніми роками зазнала військових невдач і значно втратила вплив протягом останніх років.

Реакція західних дипломатів, наголосив Рамані, є очевидною ознакою “послаблення переваги Росії у таємничості”.