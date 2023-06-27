В ООН підтвердили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на тимчасово окупованих територіях росіяни скоїли позасудові страти 77 цивільних, затриманих так званою окупаційною владою.

Джерело: звіт моніторингової місії Управління Верховного комісара ООН з прав людини “Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу Російської Федерації на Україну”

У звіті уточнили, що росіяни скоїли позасудові страти 72 чоловіків та п’ятьох жінок. Окрім цього, правозахисники зазначили, що ще щонайменше один затриманий помер “внаслідок тортур, негуманних умов утримання та відмови у медичній допомозі”.

Загалом місія ООН зафіксувала понад 900 випадків затримання цивільних росіянами. Здебільшого затримання місцевих посадовців, волонтерів, добровольців, представників громадянського суспільства, священників та вчителів відбувалося під час так званої “фільтрації” на тимчасово окупованій території. Затриманих звинувачували у підтримці України.

“Тортури застосовувалися, щоб змусити жертв зізнатися в допомозі українським Збройним силам, змусити їх співпрацювати з окупаційною владою або залякати тих, хто має проукраїнські погляди”, – заявила голова місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

У звіті наголосили, що затримані часто утримувалися без доступу до зв’язку із зовнішнім світом, а їхні сім’ї не отримували інформації протягом тривалого часу. Правозахисники додають, що низку незаконно утримуваних цивільних вивозили до інших окупованих територій України або депортували до РФ.

Зауважимо, росіяни підготували інфраструктуру для депортації українського населення з окупованих територій ще до початку повномасштабного вторгнення.

Довідка. Місія Управління Верховного комісара ООН із прав людини – працювати над захистом усіх прав людини; допомогати розширювати можливості людей реалізувати свої права та допомогти особам у забезпеченні відстоювання таких прав.