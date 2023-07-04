Росія вдосконалила тактику на сповільнення контрнаступу ЗСУ – британська розвідка

Британські розвідники повідомили, що російські окупанти вдосконалили тактику, яка спрямована на сповільнення контрнаступу Збройних сил України.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

За даними фахівців, останніми тижнями Росія визначила пріоритети та вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступальних операцій української бронетехніки на півдні України.

Основою цього підходу було дуже інтенсивне використання Росією протитанкових мін.

Зокрема у деяких районах щільність мінних полів вказує на те, що РФ, ймовірно, використала набагато більше мін, ніж передбачено її військовою доктриною.

Уповільнивши українське просування, Росія спробувала завдати удару по українській бронетехніці одностороннім ударом безпілотних літальних апаратів, ударних вертольотів та артилерії.

Та попри те, що те, що Росія досягла певного успіху за допомогою такого підходу на ранніх етапах контрнаступу України, її окупанти продовжують страждати від ключових слабкостей, особливо перенапружених підрозділів і нестачі артилерійських боєприпасів.