Відповідний допис політикиня опублікувала у Twitter.

“Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення в її суверенного сусіда Україну”, – стверджує Елізабет Трасс.

Вона наголосила, що Росія повинна зупинити свою агресію, деескалацію та вступити в змістовні переговори.

До допису очільниця МЗС Великої Британії додала тег “#StandWithUkraine” – “Стоїмо з Україною”, приєднавшись до інформаційного флешмобу підтримки українців.