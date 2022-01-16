Відповідний допис політикиня опублікувала у Twitter.
“Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення в її суверенного сусіда Україну”, – стверджує Елізабет Трасс.
Вона наголосила, що Росія повинна зупинити свою агресію, деескалацію та вступити в змістовні переговори.
До допису очільниця МЗС Великої Британії додала тег “#StandWithUkraine” – “Стоїмо з Україною”, приєднавшись до інформаційного флешмобу підтримки українців.
- Нагадаємо, замість послабити опонентів Путін своєю агресією робить їх сильнішими.
- На початку січня нардеп під партії “Голос” Сергій Рахманін заявив, що не бачить реальної загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 11 січня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що новий можливий напад на Україну може стати “вердиктом” для Європи та всього світу.
- 15 січня Петро Порошенко звинуватив монобільшість в ігноруванні безпекових питань нашої держави, що зараз стоїть перед викликом російської агресії.
- Також міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау певен, що через нарощування Росією військ на кордоні з Україною Європа може опинитися у війні. Про це він сказав під час засідання постійної Ради ОБСЄ.
- Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що Росія звернулася до США і НАТО з пропозиціями, які суперечать принципам європейської системи безпеки.