Російські вербувальники відвідують мечеті та імміграційні служби у пошуках "живої сили" для війни проти України. Там співробітники, які володіють таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються вербувати мігрантів з Центральної Азії, які перебувають в Росії.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

“Вербувальники пропонують бонуси за реєстрацію у розмірі $2390 і зарплату до $4160 на місяць. Мігрантам також пропонують прискорення процедури отримання російського громадянства – від шести місяців до одного року, замість звичних п’яти років”, – йдеться в повідомленні.

Висока щомісячна заробітна плата і бонуси при вступі в лави російської армії спонукають деяких трудових мігрантів погодитися на пропозицію. Новобранців, ймовірно, планують відправити на українську лінію фронту, де рівень втрат сягає надзвичайно високої позначки.

Повідомляється, що вербування трудових мігрантів є частиною спроб Міністерства оборони РФ досягти мети щодо набору 400 000 добровольців для участі у війні на території України.

“Вище керівництво Росії намагається відтермінувати будь-яку нову обов’язкову мобілізацію, щоб мінімізувати появу внутрішніх розбіжностей”, – підсумували в розвідці Сполученого Королівства.