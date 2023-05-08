Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
“Вербувальники пропонують бонуси за реєстрацію у розмірі $2390 і зарплату до $4160 на місяць. Мігрантам також пропонують прискорення процедури отримання російського громадянства – від шести місяців до одного року, замість звичних п’яти років”, – йдеться в повідомленні.
Висока щомісячна заробітна плата і бонуси при вступі в лави російської армії спонукають деяких трудових мігрантів погодитися на пропозицію. Новобранців, ймовірно, планують відправити на українську лінію фронту, де рівень втрат сягає надзвичайно високої позначки.
Повідомляється, що вербування трудових мігрантів є частиною спроб Міністерства оборони РФ досягти мети щодо набору 400 000 добровольців для участі у війні на території України.
“Вище керівництво Росії намагається відтермінувати будь-яку нову обов’язкову мобілізацію, щоб мінімізувати появу внутрішніх розбіжностей”, – підсумували в розвідці Сполученого Королівства.
- Проаналізувавши ситуацію із заявами Євгена Пригожина про виведення найманців ПВК “Вагнер” з Бахмута, аналітики Інституту вивчення війни зробили висновки, що російський Генштаб має “дуже обмежені можливості впливати на дії нерегулярних підрозділів”.
- Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої “влади”, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому, батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови “евакуювати” дитину.
- В Україні триває 439-та доба повномасштабного російського вторгнення. З 24 лютого українські захисники ліквідували понад 194 тисячі російських окупантів.