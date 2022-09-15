Санкційний тиск на фінансовий сектор Росії завдав їй сотні мільярдів доларів "прямих збитків". Оцінка масштабу наслідків не враховує впливу на економіку загалом.

Про це повідомило Bloomberg.

Видання посилається на внутрішній документ Міністерства фінансів РФ. У ньому міститься вплив на фінансовий сектор через санкції, які наклали США, ЄС та їхні союзники.

Оцінку представили минулого місяця на зустрічі офіційних осіб щодо реагування на санкції. Документ охоплює збитки фондового ринку, банківського капіталу та валютних резервів.

За даними видання, чиновники, які були на зустрічі, підтвердили зміст документів. Санкції призвели до:

падіння капіталу банківської системи на 10%;

падіння капіталізації фондового ринку на 40%;

було заморожено резервів центрального банку РФ на 300 млрд доларів;

4,6 трлн рублів єврооблігацій було заморожено;

563 млрд рублів заморожених роздрібних активів та активів, що перебувають у депозитаріях.

Звіт не охоплює загальну кількість збитків. Оцінку представлено лише на фінансовій системі без урахування економіку загалом.

Ще представлено збитки фінансової інфраструктури, зокрема 80% активів банківського сектора. Для РФ ударом стало відключення від Swift, втрата доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення.