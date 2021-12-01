Про це вона повідомила на брифінгу російського державного агентства “ТАСС”.
Захарова заявила, що Росія нібито не є стороною конфлікту на Донбасі, а його учасниками є Київ і “Донецьк та Луганськ”.
“Ні про яку посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти. Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні та, зокрема, президентові Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком на цьому напрямі міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, нарешті розпочати виконувати мінські домовленості у прямому діалозі з представниками Донецька та Луганська”, – сказала вона.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 29 листопада заявив, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.
- А у Кремлі відмовилися коментувати слова Президента України Володимира Зеленського про те, що він передав Президенту РФ Володимиру Путіну список осіб, які утримуються та підлягають обміну через турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.