Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що про посередницьку роль Туреччини в урегулюванні конфлікту на сході України не може бути й мови.

Про це вона повідомила на брифінгу російського державного агентства “ТАСС”.

Захарова заявила, що Росія нібито не є стороною конфлікту на Донбасі, а його учасниками є Київ і “Донецьк та Луганськ”.

“Ні про яку посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти. Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні та, зокрема, президентові Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком на цьому напрямі міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, нарешті розпочати виконувати мінські домовленості у прямому діалозі з представниками Донецька та Луганська”, – сказала вона.