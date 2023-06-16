Джерело: Aljazeera
Угода щодо земельної ділянки Росії в Західному Єрусалимі була підписана 18 травня.
Згідно з угодою, Росія відкриє консульські відділи посольства.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен назвав угоду “дипломатичним досягненням щодо збільшення кількості іноземних представництв в Єрусалимі”.
16 червня у заяві російського посольства повідомили, що відкриття філії в Ізраїлі “відповідає незмінному курсу нашої країни на справедливе близькосхідне врегулювання”.
- У четвер 14 червня парламент Австралії прийняв закон, який забороняє Росії будувати нове посольство біля будівлі парламенту, посилаючись на загрози шпигунства та політичного втручання, оскільки напруга між Росією та Австралією зростає.
- У Москві до французького посольства в Росії надійшла посилка з кістками. Відправником вказаний італійський продюсер П’єтро Нотаріанні, який помер у 2006 році.