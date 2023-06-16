Джерело: Aljazeera

Угода щодо земельної ділянки Росії в Західному Єрусалимі була підписана 18 травня.

Згідно з угодою, Росія відкриє консульські відділи посольства.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен назвав угоду “дипломатичним досягненням щодо збільшення кількості іноземних представництв в Єрусалимі”.

16 червня у заяві російського посольства повідомили, що відкриття філії в Ізраїлі “відповідає незмінному курсу нашої країни на справедливе близькосхідне врегулювання”.