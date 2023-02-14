Про це сповіщає Reuters.
Президентка Молдови Мая Санду поскаржилася в понеділок, 13 лютого, що Росія планує використати іноземних диверсантів, щоб повалити керівництво країни, зупинити вступ республіки до Європейського Союзу та використати її у війні проти України.
“Такі заяви є абсолютно безпідставними та необґрунтованими”, – йдеться в заяві МЗС Росії.
Повідомляється, що Росія звинуватила Україну в нагнітанні напруженості між РФ та Молдовою, заявивши, що Київ намагається втягнути республіку “в жорстку конфронтацію з Російською Федерацією”.
Зазначено, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна розкрила план російської розвідки “зі знищення Молдови”. Санду, країна якої межує з Україною, неодноразово висловлювала стурбованість намірами Росії та присутністю російських військ у Придністров’ї.
- Президентка Молдови Мая Санду заявила, що на території її держави Росія планує здійснити державний переворот. Вона стверджує, що Москва може використати для цього протести опозиції та напади на урядові будівлі.
- Сьогодні, 14 лютого, державна авіакомпанія Air Moldova заявила, що Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір. Згодом пресслужба компанії повідомила, що повітряний простір країни знову відкрито.
- 10 лютого війська РФ завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Згодом стало відомо, що дві ракети, які Росія випустила по Україні, зайшли у повітряний простір Молдови та Румунії. Однак у Бухаресті цю інформацію не підтверджують.