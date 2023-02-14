Уряд Російської Федерації у вівторок, 14 лютого, заперечив звинувачення президентки Молдови в тому, що Москва планує дестабілізувати республіку.

Про це сповіщає Reuters.

Президентка Молдови Мая Санду поскаржилася в понеділок, 13 лютого, що Росія планує використати іноземних диверсантів, щоб повалити керівництво країни, зупинити вступ республіки до Європейського Союзу та використати її у війні проти України.

“Такі заяви є абсолютно безпідставними та необґрунтованими”, – йдеться в заяві МЗС Росії.

Повідомляється, що Росія звинуватила Україну в нагнітанні напруженості між РФ та Молдовою, заявивши, що Київ намагається втягнути республіку “в жорстку конфронтацію з Російською Федерацією”.

Зазначено, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна розкрила план російської розвідки “зі знищення Молдови”. Санду, країна якої межує з Україною, неодноразово висловлювала стурбованість намірами Росії та присутністю російських військ у Придністров’ї.