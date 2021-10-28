Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), що відбулося вчора, 27 жовтня, російська сторона не захотіла обговорювати долю затриманого на Донбасі бойовика Андрія Косяка, попри те, що він є громадянином РФ.

Про це повідомила Українська делегація для участі в ТКГ.

Зазначається, що російська сторона продовжує лінію на обмеження перетину громадянами, що мешкають на тимчасово окупованих територіях, попри численні заклики української сторони дозволити громадянам, що мешкають на окупованих територіях, отримати допомогу з боку України. Йдеться, зокрема, про пенсії та соцвиплати.

Українська делегація під час засідання гуманітарної підгрупи висунула пропозицію повернути уряду України в односторонньому порядку трьох жінок, яких утримують на непідконтрольній території. Проте російські представники цю ідею не підтримали.

“Також, російську делегацію не зацікавила доля раніше затриманого громадянина А.Косяка: обговорювати її вони не побажали”, – констатували в Українській делегації.

Затримання Андрія Косяка

13 жовтня Збройні сили України затримали громадянина РФ Андрія Косяка на лінії розмежування. Тоді група озброєних осіб з пов’язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під виглядом проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Андрій Косяк – учасник одного з підрозділів “6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.

Служба безпеки показала відео допиту затриманого бойовика. Під запис він розповідає, що є співробітником СЦКК. Також він каже, що зброю, яку мав при собі, взяв самовільно.

За інформацією СБУ, затриманий вступив до лав бандформування “Брянка СССР” у 2014-му році, потім “служив” у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.

У телефоні затриманого виявлено ролики, на яких можна побачити, як він та інші особи обстрілюють українські позиції.

Також українські правоохоронці підозрюють Косяка у вбивстві, вчиненому у 2010 році.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Розв’язується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Через його затримання ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі з міркувань безпеки. Зазначалося, що причиною стали “акції протесту” окупантів під готелем, де проживають члени місії.

Згодом ОБСЄ повідомила, що бойовики в окупованій Горлівці захопили представників моніторингової місії. Їх утримують у готелі, де розташована передова патрульна база (ППБ).

Реакція Росії

19 жовтня, через шість днів після затримання, МЗС РФ зробило заяву щодо Косяка. Офіційна представниця відомства Марія Захарова заявила, що затримання росіянина Косяка відбулося “попри гарантії безпеки, надані Києвом членам СЦКК”.

“Закликаємо українську сторону переглянути свою позицію, припинити провокації на лінії зіткнення на Донбасі, повідомити місцеперебування громадянина Росії Андрія Косяка і забезпечити доступ до нього російських консульських працівників. Продовжимо домагатися дотримання законних прав російського громадянина”, – заявила Захарова.

Реакція Української делегації для участі в ТКГ

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі відреагувала на заяву Захарової миттєво.

“МЗС РФ офіційно визнало участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України. Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко”, – йдеться у заяві.