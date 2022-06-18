Про це повідомило міноборони Великої Британії у Twitter.
З середини червня російські чиновники запевняють, що вони намагаються створити гуманітарні коридори для того, щоб мирні мешканці могли виїхати з Сєвєродонецька.
Росія має досвід щодо використання односторонньо оголошених гуманітарних коридорів. Загарбники використовують цей метод для того, аби маніпулювати на полі бою та примусово переміщати населення.
Проте українці, які перебувають у Сєвєродонецьку, ймовірно, з підозрою поставляться до запропонованого окупантами коридору.
Через руйнування мостів у мирних мешканців обмежені можливості для того, щоб покинути місто. Але маршрут, який запропонували російські бойовики приведе їх до міста Сватове, яке знаходиться ще далі від окупованої Росією території.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/811YhLUVp2
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rskM8TlJYP
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 18, 2022
- Нагадаємо, що станом на початок 115-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог продовжує активні наступальні дії у Донецькій та Луганській областях. Українські воїни завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема росіяни зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому.
- Голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив про стратегічну поразку Росії у війні в Україні.
- 16 червня у Великій Британії оголосили про запровадження персональних санкцій проти росіян, причетних до злочинів проти українських дітей та осіб, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України. У списку, зокрема, опинився і голова РПЦ патріарх Кирил.