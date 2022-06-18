Про це повідомило міноборони Великої Британії у Twitter.

З середини червня російські чиновники запевняють, що вони намагаються створити гуманітарні коридори для того, щоб мирні мешканці могли виїхати з Сєвєродонецька.

Росія має досвід щодо використання односторонньо оголошених гуманітарних коридорів. Загарбники використовують цей метод для того, аби маніпулювати на полі бою та примусово переміщати населення.

Проте українці, які перебувають у Сєвєродонецьку, ймовірно, з підозрою поставляться до запропонованого окупантами коридору.

Через руйнування мостів у мирних мешканців обмежені можливості для того, щоб покинути місто. Але маршрут, який запропонували російські бойовики приведе їх до міста Сватове, яке знаходиться ще далі від окупованої Росією території.

 

 