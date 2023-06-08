Спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Кремль несе відповідальність за підрив Каховської гідроелектростанції, яка перебувала під контролем російських сил.

Джерело: пресслужба Білого дому.

За словами посадовиці, США все ще працюють над збором інформації про те, що трапилося, але відповідальність у будь-якому разі лежить на Росії, чиєї армії в цілому не повинно бути на українській землі.

“Ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, заподіяні цією війною. Ми зробимо все, що у наших силах, щоб підтримати народ України в цей непростий час”, – запевнила Жан-П’єр.

Також вона додала, що ця трагедія ніколи б не трапилася, якби Росія не здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Підрив Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел. Глава українського уряду Денис Шмигаль зазначив, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає. Будівництво нової ГЕС може коштувати близько $1 мільярда.

ООН та Червоний Хрест не відповіли на запит України про допомогу постраждалим. Проте Російський Червоний Хрест активно допомагає виплатами жителям Шебекіного (Бєлгородська область РФ).

Натомість президент Франції Емманюель Макрон повідомив про надання Україні допомоги у зв’язку із підривом росіянами Каховської ГЕС.

За оцінками Ізраїлю, за підривом водосховища Каховської ГЕС стоїть саме Росія.