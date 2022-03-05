Розвідка країни Заходу побоюється, що Росія відправить до України до тисячі найманців, що призведе до значного зростання жертв серед мирного населення.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Сполученим Штатам і раніше було відомо, що російські найманці залучені до війни Росії проти України. Проте досі не була відома точна їхня чисельність та ділянки фронту, де їхні сили використовувалися, наголосив співрозмовник видання.

Неназваний чиновник у коментарі агенції сказав, що російські найманці в Україні “показали погані результати”, оскільки вони не очікували настільки сильного спротиву з боку українців.

Співрозмовник видання припустив, що в Україні вже могло бути вбито до двох сотень російських найманців. Тисяча найманих військових, яких окупанти планують відправити на фронт, посилять загони їхньої армії, які знаходяться на вістрі атаки, додав він.

Західні чиновники також вважають, що найближчими днями Росія почне нарощувати темп та силу атак на ключові українські міста. Зокрема, йдеться про Київ. Видається, що Росія готова вдаватися до масових бомбардувань та обстрілів міст, аби змусити їх капітулювати, пишуть у CNN.