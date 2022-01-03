Російська Федерація демонструє готовність до військового конфлікту, при цьому відверто шантажує Європу постачанням енергоносіїв.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у своїй новорічній промові, повідомляє чеське видання iDNES.

“З одного боку, є Росія, яка намагається шантажувати Європу і навіть показує, що вона готова до збройного конфлікту, а з іншого – великі європейські держави, які вирішили інвестувати в незалежність від викопного палива”, – зазначив Петр Фіала.

За його словами, 2022 рік може стати одним із найважчих в історії Чехії. Серед основних викликів він також назвав пандемію коронавірусу, зростання цін на енергоносії та інфляцію.

“Деякі економісти скептично налаштовані та стверджують, що інфляцію не вдасться приборкати, поки ціни на енергоносії не будуть взяті під контроль. Але ця тема також потребує міжнародного вирішення”, – резюмував прем’єр-міністр.

При цьому Петр Фіала наголосив, що у складних проблем ніколи не буває простих рішень та пообіцяв спільними зусиллями досягти успіху.