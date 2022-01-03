Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у своїй новорічній промові, повідомляє чеське видання iDNES.
“З одного боку, є Росія, яка намагається шантажувати Європу і навіть показує, що вона готова до збройного конфлікту, а з іншого – великі європейські держави, які вирішили інвестувати в незалежність від викопного палива”, – зазначив Петр Фіала.
За його словами, 2022 рік може стати одним із найважчих в історії Чехії. Серед основних викликів він також назвав пандемію коронавірусу, зростання цін на енергоносії та інфляцію.
“Деякі економісти скептично налаштовані та стверджують, що інфляцію не вдасться приборкати, поки ціни на енергоносії не будуть взяті під контроль. Але ця тема також потребує міжнародного вирішення”, – резюмував прем’єр-міністр.
При цьому Петр Фіала наголосив, що у складних проблем ніколи не буває простих рішень та пообіцяв спільними зусиллями досягти успіху.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висунув Росії ультиматум щодо її подальших відносин із європейськими країнами. Він наголосив, що Європа не може дозволити, щоб їй погрожували чи шантажували в енергетичному секторі. Польський прем’єр вважає, що Володимиру Путіну не можна довіряти, а європейські країни мають об’єднатися та дати у такому разі різку відповідь.
- Нагадаємо, у жовтні у Чехії відбулися вибори, на яких програла панівна партія. Тепер уряд сформували ліберали, а комуністи не ввійдуть до парламенту.
- Раніше повідомлялося, що влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на складі боєприпасів у 2014 році. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що цей крок заснований на “однозначних доказах”, наданих чеською розвідкою та службами безпеки, які вказують на причетність агентів російської розвідки до масового вибуху 50 тонн боєприпасів на складі у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року.
- У червні заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек вручив послу Російської Федерації Олександру Змєєвському дипломатичну ноту з заявою, що Росія на міжнародному рівні несе відповідальність у зв’язку з причетністю до підриву складу боєприпасів в селищі Врбетіце у 2014 році.
- Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата після рішення чеського МЗС вислати 18 російських дипломатів.
- Депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову з закликом до уряду вимагати від Росії виплатити компенсацію за шкоду після вибуху у Врбетіце у 2014 році.
- Уряд Словаччини вирішив вислати з країни трьох російських дипломатів у відповідь на організацію РФ вибухів у Чехії.
- Також Литва, Латвія й Естонія оголосили, що вирішили вислати російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.