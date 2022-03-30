Про це йдеться у Twitter Міноборони Великої Британії.

У британському відомстві зазначили, що заява міноборони РФ щодо відведення військ з Київщини пов’язана з невдачами загарбників на цьому напрямку. Кремль зрозумів, що втратив ініціативу в регіоні тому вирішив змінити тактику.

Зокрема, за даними британської розвідки, Росія перекине війська з Київського напрямку на Донбас, щоб посилити свою наступальну операцію в зоні ООС, тобто на Донецькому та Луганському напрямках.