Російська влада, ймовірно, прагне використати судові процеси щодо воєнних злочинів проти полонених українських військовослужбовців, зокрема військових, які захищали Маріуполь, щоб розповсюдити свої пропагандистські розповіді про війну.

Про це інформує американське аналітичне агентство Інститут вивчення війни.

Російські джерела повідомляють, що влада так званої Донецької Народної Республіки планує провести трибунали щодо “військових злочинів” до кінця серпня 2022 року і що принаймні один із цих трибуналів відбудеться в Маріуполі.

Ці трибунали, як повідомляється, судитимуть відповідно до законодавства ДНР (яке, зокрема, дозволяє смертну кару, на відміну від російського законодавства) і створюватиметься за зразком Нюрнберзького формату для судових процесів щодо військових злочинів.

Суди є фіктивною спробою судити законних військовополонених як військових злочинців і підтримати хибне визначення Кремлем свого неспровокованого вторгнення в Україну операцією “денацифікації”.

Попри те, що влада ДНР планує судити українських військовослужбовців у ДНР, джерело в російських правоохоронних органах повідомило державному ЗМІ ТАСС, що заступник командира полку “Азов” і командир 36-ї бригади морської піхоти України будуть переведені до Росії для розслідування та суду. Російська влада, ймовірно, використає ці судові процеси для посилення правового контролю над окупованими територіями та подальшої деморалізації українських захисників, створюючи суворий правовий прецедент під час трибуналів, а також просуваючи фальшивий наратив Кремля про вторгнення в Україну з метою її “денацифікації”.