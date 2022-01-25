Російського опозиційного політика Олексія Навального, а також його соратників, внесли до списку засуджених за злочини терористичного характеру у РФ.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Росфінмоніторинг.

На вебсайті Росфінмоніторингу до переліку національних терористів та екстремістів внесли опозиціонера Олексія Навального та його соратників: політичну громадську діячку та членкиню Координаційної ради російської опозиції Любов Соболь, голову відділу розслідувань “Фонду боротьби з корупцією” Гєоргія Албурова та юриста Вячєслава Гімаді.

Банківські рахунки осіб, внесених до списку, відповідно до російського законодавства, мають заморозити.

Також майже два тижні тому до списку внесли Леоніда Волкова та Івана Жданова – двох наближених осіб до Навального.

До такого реєстру у Росії вносять громадян, які засуджені чи звинувачені за статтями кримінального кодексу про злочини терористичного чи екстремістського характеру.