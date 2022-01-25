Про це повідомляють #Букви з посиланням на Росфінмоніторинг.
На вебсайті Росфінмоніторингу до переліку національних терористів та екстремістів внесли опозиціонера Олексія Навального та його соратників: політичну громадську діячку та членкиню Координаційної ради російської опозиції Любов Соболь, голову відділу розслідувань “Фонду боротьби з корупцією” Гєоргія Албурова та юриста Вячєслава Гімаді.
Банківські рахунки осіб, внесених до списку, відповідно до російського законодавства, мають заморозити.
Також майже два тижні тому до списку внесли Леоніда Волкова та Івана Жданова – двох наближених осіб до Навального.
До такого реєстру у Росії вносять громадян, які засуджені чи звинувачені за статтями кримінального кодексу про злочини терористичного чи екстремістського характеру.
- Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін прокоментував ситуацію щодо ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального, не вимовивши його імені.
- Також очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.
- Раніше Симонівський суд Москви скасував умовне засудження Олексія Навального у справі “Ів Роше” і призначив йому реальний термін 3,5 року колонії загального режиму.
- Радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, що уряд США попередив владу Росії про наслідки, якщо критик Кремля Олексій Навальний помре у в’язниці. Конкретні заходи не розголошуються.