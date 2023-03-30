Росія внесла внесли Угорщину до списку так званих недружніх країн. Пояснили це тим, що Угорщина підтримує санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомив посол РФ в Угорщині Євгеній Станіславов у коментарі російському пропагандистському виданню РИА Новости.

Як зазначив російський посолю, попри те, що Угорщина часто відстоює свої інтереси, котрі суперечать політиці Європейського Союзу, “факт залишається фактом:

Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя і змушена їх суворо виконувати”.

Він пояснив, що впровадження санкцій негативно відбилося на всіх сферах співпраці Москви і Будапешта – від економіки до людських контактів. Більш того дипломат поскаржився, що через санкції страждає робота російського посольства в Угорщині.

Водночас за словами Станіславова, Угорщина демонструє свою прагматичну позицію, від якої не відмовляється навіть під тиском НАТО та ЄС.

Тому, наголосив він, Росія тримає “канали діалогу” з Угорщиною відкритими, аби зберігати “накопичений за минулі роки багаж позитивних напрацювань”.

Варто зауважити, що Угорщина виступає проти запровадження санкцій щодо Росії та не надає військову допомогу Україні. До прикладу, уряд Угорщини, який очолює Віктор Орбан, повідомив про те, що начебто 97% угорців не підтримують санкції проти Росії.

Також під час спілкування ж журналістами Віктор Орбан назвав Україну “нічийною землею”.

Окрім цього, очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто був проти спільної резолюції Європейського Союзу щодо видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.