У розвідці Сполученого Королівства зауважили, що Росії доводиться купувати озброєння в інших підсанкційних державах, оскільки власні запаси росіян зменшуються.

Про це йдеться у щоденному огляді розвідки Великої Британії.

Зазначається, що, ймовірно, 13 вересня війська РФ вперше використали в Україні придбані в Ірану бойові безпілотники. Про це напередодні заявили українські офіційні особи, опублікувавши фото збитого іранського БПЛА “Шахед-136” поблизу Куп’янська (Харківська область).

Шахед-136 – це БПЛА односторонньої дії із заявленим радіусом дії 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися під час атак на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.

Втрата цього безпілотника на лінії фронту свідчить, що росіяни намагаються використати БПЛА для завдання тактичних ударів, а не проти стратегічних цілей, які розташовані вглиб території України.

Британські розвідники також наголосили, що Росії доводиться все частіше отримувати озброєння в інших підсанкційних державах, таких як Іран та Північна Корея, адже власні запаси РФ – зменшуються.