Росія почала будівництво та встановлення оборонних споруд у тимчасово окупованих містах України, аби перешкодити будь-якому швидкому просуванню ЗСУ у разі їхнього прориву.

Про це повідомили у розвідці Великої Британії.

У звіті британських розвідників мовиться, що Росія почала будівництво оборонних споруд навколо тимчасово окупованого Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як “зуби дракона”.

“”Зуби дракона!, ймовірно, встановлені між Маріуполем і селом Нікольське, а також від півночі Маріуполя до с.Старий Крим. Маріуполь є частиною російського “наземного мосту” з Росії до Криму, ключової логістичної лінії зв’язку”, – зауважили розвідники.

Окрім цього, “зуби дракона” додатково відправили для підготовки оборонних укріплень в тимчасово окупованих Запоріжжі та Херсоні.

У розвідці Великої Британії зауважили, що РФ продовжує зміцнювати свої лінії в тимчасово окупованих населених пунктах України. Ще 19 жовтня 2022 року власник групи Вагнера Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої “лінії Вагнера” – оборони в окупованій Росією Луганській області.

“Ця діяльність свідчить про те, що Росія докладає значних зусиль, щоб підготувати глибоку оборону за поточною лінією фронту, щоб, ймовірно, запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву”, – резюмували розвідники.