Згідно з оцінкою військової розвідки Великої Британії, російські сили "намагаються проводити наступальні операції" через "постійний опір України", з яким вони зіткнулися після їх неспровокованого вторгнення.

Про це пише британське видання Independent.

Військові Володимира Путіна зазнали таких серйозних втрат, що Росія “дедалі більше прагне створити додаткові війська для підтримки та заміщення втрат особового складу в Україні”, – йдеться в останньому оновленні Міністерства оборони Великої Британії. “Внаслідок цих втрат, ймовірно, Росія намагається вести наступальні операції перед обличчям постійного опору України. Постійні втрати персоналу також ускладнять для Росії захист окупованої території”.

Оцінка з’явилася, коли кияни ввели 35-годинну комендантську годину після того, як російські авіаудари та обстріли вбили десятки людей, а російські війська продовжували виконувати свою місію із захоплення столиці України.

У Міністерстві оборони додали, що Росії доводиться залучати додаткові сили з усіх своїх військ, щоб посилити свої сили в Україні, оскільки її спроби повалити країну, схоже, загальмовані.

“Росія перекидає сили з таких далеких місць, як Східний військовий округ, Тихоокеанський флот та Вірменія. Він також все частіше прагне використовувати нерегулярні джерела, такі як приватні військові компанії, сирійські та інші найманці”, — йдеться в повідомленні Міноборони. “Росія, ймовірно, спробує використати ці сили для утримання захопленої території та вивільнення своєї бойової потужності для відновлення зупинених наступальних операцій”, – додають вони.

Раніше прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії побували у зруйновані столиці України та зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, попри російські бомбардування міста.

“Саме тут, у зруйнованому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє всіх нас висить на волосині”, – написав у Твіттері прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.