Британські розвідники зауважили, що протягом останніх днів пріоритетом РФ залишається захоплення Авдіївки. Однак їм вдалось досягти лише незначних успіхів ціною великих втрат у бронетехніці.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

За даними фахівців, 10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня.

Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія створювала для підтримки повномасштабного вторгнення в Україну з серпня 2022 року.

Численні звіти з відкритим кодом свідчать про те, що 3-й армійський корпус мав значні проблеми з дисципліною та низьким моральним духом.

Також попри тривалий термін навчання у Білорусі, створене формування досі демонструє обмежену боєздатність.

“Втрати 10-го танкового полку, ймовірно, здебільшого були спричинені тактично помилковими фронтальними атаками, подібними до тих, що були під час інших нещодавніх невдалих російських бронетанкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар”, – резюмували у британській розвідці.