Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.
За даними фахівців, 10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня.
Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія створювала для підтримки повномасштабного вторгнення в Україну з серпня 2022 року.
Численні звіти з відкритим кодом свідчать про те, що 3-й армійський корпус мав значні проблеми з дисципліною та низьким моральним духом.
Також попри тривалий термін навчання у Білорусі, створене формування досі демонструє обмежену боєздатність.
“Втрати 10-го танкового полку, ймовірно, здебільшого були спричинені тактично помилковими фронтальними атаками, подібними до тих, що були під час інших нещодавніх невдалих російських бронетанкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар”, – резюмували у британській розвідці.
- За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, щоб досягти успіхів на Авдіївському напрямку, окупанти залучили обмежену кількість кваліфікованих бійців із приватної військової компанії “Вагнер”.