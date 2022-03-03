Про це він сповістив під час звернення.
Зеленський наголосив, що український народ за тиждень війни зламав усі плани ворога, які будувалися роками з ненавистю до країни та людей.
“Але ми їх зупинили. Ми їх б’ємо. Наші військові, наші прикордонники, тероборона. Навіть прості фермери беруть у полон російських військових щоденно”, – заявив Володимир Зеленський.
Президент також додав, що російські окупанти хоч і мають чисельну перевагу, проте морально уже знищені. Дедалі більше загарбників тікають від українців, які дають відсіч “усім, що стріляє”. Але, як зауважив український лідер, інколи й зброя не потрібна.
“Я щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя. Інших міст та сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все, перекриваючи дороги. Люди виходять перед ворожою технікою. Це вкрай небезпечно. Але як це мужньо. Це також порятунок”, – констатував Зеленський.
Очільник парламенту зазначив, що українці свого не віддадуть і будь-яка окупація тимчасова.
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