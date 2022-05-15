Згідно з інформацією, наданою міністерству оборони Великої Британії розвідкою країни, російська армія найближчим часом не зможе наступати та втратила третину зібраної армії, моральний дух військових стає дедалі слабшим.

Про це інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Російський наступ Донбасу втратив свій темп і значно відстає від графіка. І попри дрібні досягнення, які були на початку, Росія протягом останнього місяця не мала жодних територіальних здобутків, зазнавши при тому значних втрат у технічній і живій силі.

Російського устаткування переправ бракувало протягом усього конфлікту, що уповільнювало й обмежувало наступальний маневр.

Ці втрати РФ посилюються значними перешкодами в отриманні розвідувальних даних. А російські безпілотники, життєво важливі для тактичної поінформованості та наведення артилерії, уразливі для українських ППО.

Це все сумарно у прогресі буде дедалі гальмувати російський наступ і знижуватиме його ефективність.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/VBPIqyrgA5 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6dBVZHAos — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2022