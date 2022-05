Про це інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Російський наступ Донбасу втратив свій темп і значно відстає від графіка. І попри дрібні досягнення, які були на початку, Росія протягом останнього місяця не мала жодних територіальних здобутків, зазнавши при тому значних втрат у технічній і живій силі.

Російського устаткування переправ бракувало протягом усього конфлікту, що уповільнювало й обмежувало наступальний маневр.

Ці втрати РФ посилюються значними перешкодами в отриманні розвідувальних даних. А російські безпілотники, життєво важливі для тактичної поінформованості та наведення артилерії, уразливі для українських ППО.

Це все сумарно у прогресі буде дедалі гальмувати російський наступ і знижуватиме його ефективність.

