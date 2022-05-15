Про це інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії.
Російський наступ Донбасу втратив свій темп і значно відстає від графіка. І попри дрібні досягнення, які були на початку, Росія протягом останнього місяця не мала жодних територіальних здобутків, зазнавши при тому значних втрат у технічній і живій силі.
Російського устаткування переправ бракувало протягом усього конфлікту, що уповільнювало й обмежувало наступальний маневр.
Ці втрати РФ посилюються значними перешкодами в отриманні розвідувальних даних. А російські безпілотники, життєво важливі для тактичної поінформованості та наведення артилерії, уразливі для українських ППО.
Це все сумарно у прогресі буде дедалі гальмувати російський наступ і знижуватиме його ефективність.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 May 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6dBVZHAos
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2022
- Нагадаємо, розпочалася вісімдесят перша доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Морально-психологічний стан російських бійців лишається низьким – вони продовжують зазнавати важких втрат.
- Раніше посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що російської “капітуляції” в Україні не буде.
- Попри попередні розгромні поразки у боях з українськими військовими, росіяни знову готуються переправлятися через Сіверський Донець.