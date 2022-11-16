МЗС Росії запровадило санкції проти Ірландії. До переліку потрапили 52 представники урядовців і політичних діячів Ірландії.

Про це повідомило МЗС Росії.

Російське міністерство додало до підсанкційного списку потрапили ключові фігури з політичної сфери країни. У РФ мотивували тим, що “уряд Ірландії беззастережно підтримує односторонні обмежувальні заходи, що вводяться Євросоюзом щодо громадян Росії”.

До Росії заборонили в’їзд: прем’єр-міністру Ірландії Міхалу Мартіну, його заступнику Лео Варадкару, голові нижньої палати парламенту Шону О’Форілу, міністру закордонних справ Саймону Ковні, міністру юстиції Хелені Макенті, міністру фінансів Паскалю Донохью, низці сенаторів та депутатів нижньої палати ірландського парламенту.

У червні сенат Ірландії засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Депутати прийняли резолюцію, якою визнали, що дії Росії є геноцидом проти українського народу.

Ще на початку літа прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін підтримав Україну на шляху до вступу в Європейський Союз. Він заявляв, що підтримує “найшвидший і прискорений” процес вступу.