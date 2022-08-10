Про це йдеться на офіційній сторінці Центру протидії дезінформації при РНБО України.

У повідомленні зазначається, що Росія намагається якнайшвидше паспортизувати населення тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Проте, виявляється, навіть на території Російської Федерації цей “паспорт” не вважається повноцінним документом.

А зумовлено це тим, що на тимчасово захоплених територіях України “паспорти” РФ видає за спрощеною процедурою. Відтак цей “псевдопаспорт” не дає українцям таких же законних прав, що мають російські загарбники.

Тобто власники цього документу не можуть оформити та отримувати соціальні виплати. Не можуть оформити та отримувати пенсію. Окрім того, у документі не вказується місце прописки. А також не передбачено виплати у разі загибелі внаслідок примусової мобілізації.

“Єдине, для чого видається цей “паспорт”, – участь у голосуванні на виборах РФ з обранням “правильного” кандидата”, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують примусову паспортизацію українського населення. Для того, щоб відбувалася паспортизація мешканців тимчасово окупованих територій України, влада РФ придумує та використовує для цього нові методи.

Наприклад, для мешканців міста Мелітополь та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо “земельних паїв”. При цьому особи, у яких досі діють договори оренди на земельні ділянки, повинні переукладати його на нові. А в осіб, в яких термін договору закінчився, повинні на підставі отриманого російського паспорта та відповідно до російського законодавства також укласти новий договір. Натомість якщо термін договору закінчився і власник не з’явися, особа буде позбавлена права власності на володіння земельними ділянками.