Про це повідомив очільник відомства під час брифінгу.
За словами Дмитра Кулеби, позиція України щодо невизнання так званих “республік” залишається незмінною.
“Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України. У разі ухвалення рішення про визнання — де-факто і де-юре Росія вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками”, — заявив Кулеба.
Очільник Міністерства закордонних справ зазначив, що про позицію повідомили західних партнерів. Досі Росія наполягала на тому, щоб Україна виконувала вигідні для РФ пункти Мінських домовленостей. Вони стосувалися того, аби Київ визнав “ЛДНР” як частину України. У такому випадку Кремль міг би впливати на політичні процеси в іншій суверенній державі.
Раніше Російська Федерація наполягала, що вона не є стороною збройного конфлікту на Донбасі, а лише посередником на переговорах у Мінську. Однак постачання військового обладнання, яке передбачено в двох постановах до президента Володимира Путіна, означає факт присутності.
- Нагадаємо, Рада Держдуми Росії розгляне проєкт постанови стосовно визнання самопроголошених так званих “ДНР” і “ЛНР”. До російського парламенту один із проєктів внесла керівна партія РФ “Єдина Росія” з проханням до президента Володимира Путіна визнати так звані “республіки”.
- На тлі ескалації та загрози вторгнення російська Дума розпочинає процес визнання “ЛДНР”. І в цьому як завжди є погана і добра новини.