Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація (РФ) вийде з Мінських домовленостей, якщо визнає самопроголошені так звані "ДНР" і "ЛНР". У такий спосіб Росія фактично визнає свою присутність на українських теренах.

Про це повідомив очільник відомства під час брифінгу.

За словами Дмитра Кулеби, позиція України щодо невизнання так званих “республік” залишається незмінною.

“Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України. У разі ухвалення рішення про визнання — де-факто і де-юре Росія вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками”, — заявив Кулеба.

Очільник Міністерства закордонних справ зазначив, що про позицію повідомили західних партнерів. Досі Росія наполягала на тому, щоб Україна виконувала вигідні для РФ пункти Мінських домовленостей. Вони стосувалися того, аби Київ визнав “ЛДНР” як частину України. У такому випадку Кремль міг би впливати на політичні процеси в іншій суверенній державі.

Раніше Російська Федерація наполягала, що вона не є стороною збройного конфлікту на Донбасі, а лише посередником на переговорах у Мінську. Однак постачання військового обладнання, яке передбачено в двох постановах до президента Володимира Путіна, означає факт присутності.