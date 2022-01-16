«Росія викликала кризу, тож має проявити гнучкість» – Єнс Столтенберг

Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CBC News.
На запитання про те, чи повинен уряд України докладати більше зусиль, аби запобігти війні у Європі, Єнс Столтенберг зауважив, що існуюча криза – наслідок політик РФ, тому, “саме Кремль має проявляти гнучкість”.
“Усі розуміють, що агресором є Росія. Очікувати, що жертва агресії має знизити ескалацію – значить справді перевернути речі з ніг на голову”, – зазначив Генсек НАТО.
За його словами, Росія має вжити заходи для деескалації. При цьому, він наголосив, що НАТО готове знову сісти за стіл перемовин та вислухати побоювання Москви.
“Поки ми сильні, поки ми єдині, ми можемо вести діалог та обговорювати багато питань з Росією. Адже діалог, обговорення та перемовини є ознакою сили, а не слабкості”, – резюмував Єнс Столтенберг.
- Раніше у НАТО заявили, що будуть поруч з Україною, якщо Росія зважиться напасти. Єнс Столтенберг зауважив, що “Путін хоче домінувати над сусідами, проте, Альянс відповість”.
- Своєю чергою, Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що Росія звернулася до США і НАТО з пропозиціями, які суперечать принципам європейської системи безпеки.
- Відомо, що Європейський Союз діятиме рішуче у разі ескалації збройної агресії Росії проти України. При цьому ситуацію, котра загрожує усьому регіону, слід обговорювати з усіма зацікавленими сторонами.
- Нагадаємо, що в США оголосили про намір внести законопроєкт, котрий дасть змогу оголосити Україну країною НАТО-плюс. Це сприятиме суттєвому збільшенню фінансування військової допомоги летального спрямування.
- Також заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський заявив, що Західні держави гарантували Україні підтримку незалежності. Погрози президента Росії Володимира Путіна не можуть змусити “відмовитися від зобов’язань”.