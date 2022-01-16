«Росія викликала кризу, тож має проявити гнучкість» – Єнс Столтенберг

Російська Федерація викликала загрозу війни у Європі та спричинила наявну кризу, тож саме Кремль мусить проявити гнучкість і вжити усіх можливих заходів для врегулювання конфлікту.

Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CBC News.

На запитання про те, чи повинен уряд України докладати більше зусиль, аби запобігти війні у Європі, Єнс Столтенберг зауважив, що існуюча криза – наслідок політик РФ, тому, “саме Кремль має проявляти гнучкість”.

“Усі розуміють, що агресором є Росія. Очікувати, що жертва агресії має знизити ескалацію – значить справді перевернути речі з ніг на голову”, – зазначив Генсек НАТО.

За його словами, Росія має вжити заходи для деескалації. При цьому, він наголосив, що НАТО готове знову сісти за стіл перемовин та вислухати побоювання Москви.