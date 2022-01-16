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«Росія викликала кризу, тож має проявити гнучкість» – Єнс Столтенберг

Російська Федерація викликала загрозу війни у Європі та спричинила наявну кризу, тож саме Кремль мусить проявити гнучкість і вжити усіх можливих заходів для врегулювання конфлікту.

Понеділок, 17 січня 2022, 00:27
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Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CBC News.

На запитання про те, чи повинен уряд України докладати більше зусиль, аби запобігти війні у Європі, Єнс Столтенберг зауважив, що існуюча криза – наслідок політик РФ, тому, “саме Кремль має проявляти гнучкість”.

“Усі розуміють, що агресором є Росія. Очікувати, що жертва агресії має знизити ескалацію – значить справді перевернути речі з ніг на голову”, – зазначив Генсек НАТО.

За його словами, Росія має вжити заходи для деескалації. При цьому, він наголосив, що НАТО готове знову сісти за стіл перемовин та вислухати побоювання Москви.

“Поки ми сильні, поки ми єдині, ми можемо вести діалог та обговорювати багато питань з Росією. Адже діалог, обговорення та перемовини є ознакою сили, а не слабкості”, – резюмував Єнс Столтенберг.

Теги: агресія РФ, Єнс Столтенберг, НАТО, стримування РФ, РФ

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