Про це під час телемарафону віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, Комітет не впливає на ситуацію, а їх використала РФ після візиту до Москви президента установи Петера Маурера. Напередодні заяви про відкриття представництва обговорювалася можливість того, щоб запрацювали зелені коридори. Перед візитом до РФ президент МКЧХ відвідував Київ, де йому українська сторона донесла бачення запровадження гуманітарних коридорів.

“Натомість він поїхав до Москви, і результат ви бачите. Будуть відкривати представництво. Це, до речі, не факт. Росія просто подумає, чи треба їм, чи ні це представництво. І виглядає, м’яко кажучи, Міжнародний Червоний Хрест недобре в очах міжнародної спільноти”, – сказала Верещук.

Зазначимо, що раніше зазначалося, що Червоний Хрест заявив про намір відкрити представництво в Ростові-на-Дону. Це стало відомо після того, як Головне управління розвідки Мініоборони України дізналося, що жителів тимчасово окупованих територій примусово депортують з України. Надалі українців відправлять до фільтраційних таборів, де вишукують військовослужбовців АТО/ООС та активістів. Фіксувалися випадки нелюдського поводження із ними, як, ненадання медичної допомоги та їжі.