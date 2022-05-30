Всього через три дні після початку широкомасштабного вторгнення російські війська зруйнували дамбу в Херсонській області, яка перекривала доступ води до анексованого Криму. У Маріуполі, місті на південному сході України, російські військові перекрили місцеве водопостачання в межах жорстокої облоги міста, в результаті чого в пастку потрапило місцеве населення – без доступу до безпечної питної води чи каналізації. Порушуючи усі можливі правила війни, Російська Федерація використовує воду як зброю.

Про це повідомляє американська медіаорганізація в галузі політичної журналістики Politico.

За словами Тобіаса фон Лоссова, наукового співробітника голландського аналітичного центру Clingendael, Москва перетворила водопровідну інфраструктуру на цілі для своїх атак. РФ здійснює авіаудари по всій країні по трубах, очисних спорудах та насосних станціях.

Блокування водопостачання для місцевого населення, як це зробили російські війська в Маріуполі, також виявилося потужною тактикою.

“Через три місяці ми бачимо гуманітарну катастрофу та голод міст — Маріуполя чи також Миколаєва, які вже понад місяць без води”, — сказав фон Лоссов. “Ситуація особливо тривожна на сильно вражених або окупованих територіях на сході та півдні”.

Напади на цивільну водну інфраструктуру порушують міжнародні конвенції. Але ця тактика стала все поширенішою протягом останнього десятиліття, особливо на Близькому Сході, і Росія також постійно покладається на неї, за словами Ашока Свейна, голови ЮНЕСКО з міжнародного водного співробітництва.

“Як близький союзник режиму в Дамаску, Росія внесла свій внесок в перетворення води на зброю в Сирії, наприклад, за допомогою атак на насосні станції”, – сказав фон Лоссов. “Сирійський режим і деякі опозиційні сили, а також зовнішні суб’єкти начебто стандартизували “озброєння” води. Потім ми бачили подібні випадки в Ємені та Лівії”.

Така тактика приваблива не лише завдяки швидкому впливу, а й для деморалізації цільових груп населення, сказав Марк Зейтун, генеральний директор аналітичного центру Geneva Water Hub.

Заблокований доступ до води — або її забруднення в результаті обстрілу інфраструктури, як-от хімічних об’єктів — також може завдати довгострокової шкоди економіці країни.

Використання зброї води є особливо ефективним, коли її мало або коли така країна, як Україна, відома як житниця Європи, сильно залежить від сільського господарства та зрошення.

Оскільки зміна клімату призведе до того, що вода стане ще більш дефіцитною в ряді регіонів, вона все більше відіграватиме роль у конфліктах, сказав Пітер Глейк, співзасновник Тихоокеанського інституту, глобального аналітичного центру з питань водних ресурсів.