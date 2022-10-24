Іранські безпілотники Shahed-136, які РФ використовує зокрема для атак на українські об'єкти критичної інфраструктури, частково заміняють високоточну зброю великої дальності.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати (БПЛА) проти цілей по всій Україні. Зусилля України зі знищення БПЛА Shahed-136 у повітрі, як констатує розвідка Великої Британії, стають все успішнішими.

Офіційні джерела, включаючи президента Володимира Зеленського, стверджують, що до 85% атак перехоплюються. Ці БПЛА повільні, шумні та літають на низькій висоті, завдяки чому сили ППО легко збивають поодинокі дрони.

Росія, ймовірно, використовує велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб пробити дедалі ефективнішу українську протиповітряну оборону. У розвідці Великої Британії припускають, що РФ використовує їх як заміну високоточної зброї великої дальності російського виробництва, яка стає все дефіцитнішою.