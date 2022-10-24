Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати (БПЛА) проти цілей по всій Україні. Зусилля України зі знищення БПЛА Shahed-136 у повітрі, як констатує розвідка Великої Британії, стають все успішнішими.

Офіційні джерела, включаючи президента Володимира Зеленського, стверджують, що до 85% атак перехоплюються. Ці БПЛА повільні, шумні та літають на низькій висоті, завдяки чому сили ППО легко збивають поодинокі дрони.

Росія, ймовірно, використовує велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб пробити дедалі ефективнішу українську протиповітряну оборону. У розвідці Великої Британії припускають, що РФ використовує їх як заміну високоточної зброї великої дальності російського виробництва, яка стає все дефіцитнішою.