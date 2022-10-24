Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати (БПЛА) проти цілей по всій Україні. Зусилля України зі знищення БПЛА Shahed-136 у повітрі, як констатує розвідка Великої Британії, стають все успішнішими.
Офіційні джерела, включаючи президента Володимира Зеленського, стверджують, що до 85% атак перехоплюються. Ці БПЛА повільні, шумні та літають на низькій висоті, завдяки чому сили ППО легко збивають поодинокі дрони.
Росія, ймовірно, використовує велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб пробити дедалі ефективнішу українську протиповітряну оборону. У розвідці Великої Британії припускають, що РФ використовує їх як заміну високоточної зброї великої дальності російського виробництва, яка стає все дефіцитнішою.
- У суботу Тегеран засудив заклик європейських країн до Ради Безпеки ООН розслідувати звинувачення в тому, що він надав Росії безпілотники. Дії Ірану є порушенням його ядерної угоди, оскільки ударні дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 використовуються для ударів на лінії фронту та по цивільних об’єктах в Україні.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що РФ нині на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для прислів’я “на злодії шапка горить”. Так він зреагував на заяви російського міністра Шойгу щодо “брудної бомби”.