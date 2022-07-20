У Європейській комісії заявили, що країни-члени союзу мають скоротити споживання газу на 15% до наступної весни.

Про це повідомляє The New York Times.

Оскільки Росія використовує свій експорт газу як зброю, європейські країни повинні негайно розпочати нормування використання палива, щоб уникнути дефіциту енергії, який призведе до зупинки економічного зростання взимку.

Якщо 27 країн-членів союзу погодяться ухвалити план і нове законодавство, яке його супроводжує, це зміцнить відчуття того, що європейська економіка перебуває у стані війни через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Рішення надасть Єврокомісії повноваження, аби змусити країни-члени дотримуватися суворого плану скорочення споживання енергії з цього літа.

“За кілька місяців до початку війни Росія навмисно тримала постачання на максимально низькому рівні, попри високі ціни на газ”, — заявила ЗМІ президентка Комісії Урсула фон дер Ляйєн.

За її словами, Росія шантажує країни Євросоюзу та використовує енергетику як зброю.